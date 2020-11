Stein Erik Hagen ble roset av en spesiell gruppe mennesker

Da Stein Erik Hagen (64) fortalte at han var homofil fikk han mye tilbakemeldinger fra spesielt en gruppe mennesker.

I 2015 stod forretningsmannen Stein Erik Hagen fram som homofil på talkshowet «Skavlan». I etterkant mottok han tusenvis av henvendelser hvor folk takket han for sin åpenhet.

Det var spesielt foreldre som uttrykte sin takknemlighet på vegne av sine barn. I fredagens «Senkveld med Helene og Stian» er han gjest sammen med Ronny Brede Aase (34), hvor han snakker ut om temaet.

Nok å hjelpe èn person

I fjor kunne han bekrefte at han har blitt sammen med 32 år yngre Nicolay Andreas Herud (32). Under kveldens sending forteller han hvordan det var å motta så mange henvendelser.

– Det var veldig hyggelig at vi kunne hjelpe noen. Vi sluttet å telle da vi fikk over 3000 mailer, sier forretningsmannen til Helene og Stian.

Han synes det var svært positivt at så mange satte pris på hans åpenhet og er glad for at han kunne hjelpe.

– Det følte jeg var veldig bra. Hvis jeg har hjulpet èn, så hadde det vært nok, legger Hagen til.

Fikk hyggelig besøk

Hagen er en av Norges rikeste, med en anslått familieformue på over 28 milliardær, og styreleder i Orkla, hvor Orkla-aksjene utgjør over 20 milliarder kroner.

Tidligere har han vært gift to ganger. Sist med Mille-Marie Treschow, som han var gift med fra 2004 til de separerte seg i 2012. Til sammen har han fire barn.

På spørsmål om det var noen brev som utpekte seg forteller 64-åringen at han også fikk besøk fra foreldrene.

– Det var folk som kom hjem til meg også, og takket meg. De mente vel at det at jeg var åpen også hjalp det andre, sier han og fortsetter:

– De som kom hjem det var faktisk to-tre foreldre. Det var hyggelig, veldig hyggelig.

