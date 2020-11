Basketlandslagsspiller Alex Dakin (27) er død

Alex Dakin er død, får Dagbladet bekreftet av Bærum Basket fredag.

– Vi mottok det triste budskapet i dag, og er alle i sjokk. Alex var en utrolig lojal, hjelpsom klubbspiller som vokste fra å være en litt forsiktig gutt til å bli en landslagsspiller. Han sto på terkelen til en større karriere. Men mer enn noe annet er det den fantastiske personen Alex vi minnes i dag, sier Bærum-trener og landslagssjef Mathias Eckhoff til Dagbladet.

Dakin spilte i BLNO for Bærum og hadde også kamper for Norge.



Et helt miljø er knust i dag.

Hvil i fred Alex Dakin.



Vi er alle preget av dette enorme tapet og de aller varmeste tankene går til alle de nærmeste.#fuckcancer https://t.co/htgydowaak — Frederik L. Gnatt (@FrederikGnatt) November 13, 2020

I fjor oppdaget legene en hjernesvulst hos Dakin.

– Jeg fikk de første symptomene med å ikke klare å skrive meldinger ordentlig og jeg hadde en lyd bak i høyre øre som hørtes ut som en vifte. Så fikk jeg nedsatt følelse av temperatur og nedsatt følelse av berøring på høyresiden. Så jeg dro til legevakten og fastlegen hvor vi tok noen prøver, men de fant ikke noe galt, fortalte Dakin i et intervju med TV 2 i mars.

Symptomene minket, men fortsatte utover høsten. Da bestemte Dakin seg for å dra på Volvat for å teste mer grundig.

– Da tok jeg MR, og da sa de at de hadde funnet noe som de ville utrede mer. Så de sendte meg til Ullevål sykehus til utredning. De fant ut at jeg hadde hjernesvulst, fortalte Dakin.

I desember i fjor ble Dakin operert og deretter måtte han gjennom strålebehandling.

Kun tre måneder etter operasjonen, var han tilbake på banen mot Nidaros.

– Jeg var med til Trondheim for at vi skulle ha nok spillere til kampen, men jeg hadde ikke trodd jeg skulle spille. Jeg spilte de siste tre minuttene og det var jo gøy, men jeg merket også at kroppen ikke var helt der den var før, sa Dakin til TV 2.

I starten av oktober skrev Dakin på Instagram at kreften hadde spredd seg med seg: