Regndråpene klasker mot vinduene og hamrer på taket. Kraftig vind røsker i bilen.

Det er akkurat på slike dager vi koser oss litt ekstra med en fin bil. Tørt, varmt, komfortabelt og med favoritt-låten på stereoen. Men kan definitivt ha det verre – uvær til tross.

Bilen vi sitter i er den nye, elektriske Audi e-tron 60 S.

Audi e-tron er da ikke noe nytt tenker du kanskje? Det er for så vidt helt riktig .

Her er det "S" og 60 som primært utgjør nyhetene. Spennende sådanne.

For selv om den ser ganske lik ut utenpå er det forskjeller her.

Audi har hatt en nesten helt utrolig suksess blant oss elbil-elskende nordmenn med sin e-tron. Over 90 prosent av Audi-salget her hjemme er nå denne elbilen.

e-tron finnes i to karosseri-varianter. Som vanlig SUV og som en Sportback med lavere og mer coupeaktig taklinje.

Begge finnes i henholdsvis 50- og 55-utgave. Tallene sier noe om effekten, rekkevidden og drivlinjen. Nyheten med tallet 60 bokstaven "S" røper da et dette er en bil med det lille ekstra.

Som alltid når det står «S» eller «RS» bak på en Audi betyr det litt ekstra moro. Det gjør det denne gangen også.

Nye e-tron 60 S gjør seg ikke bort når det gjelder hyggelige kjøreegenskaper, men strømforbruket er høyt.

Hva er nytt?

Det som er nytt her, er at dette er en raskere versjon med mer fokus på kjøreegenskapene.

Her har Audi gjort et spennende grep med drivlinjen. Den bakre motoren er flyttet foran. Bak har de satt inn to elmotorer. Samme motor som vanligvis sitter foran i e-tron 50 og 55. Resultatet er dermed en elbil med tre motorer.

Dette betyr 503 hestekrefter og massive 973 Nm i moment. Dermed gjør den 2.620 kilo tunge bilen unna 0-100 km/t på raske 4,5 sekunder.

Men kjøreegenskaper er mer enn motoreffekt. Med to motorer bak, kan man kontrollere kraftfordelingen til hver side av bilen på en ny måte for å oppnå bedre egenskapene i svinger. Kort fortalt sendes det mer kraft til det ytterste hjulet og faren for understyring minimeres.

På toppen av dette kommer en mer direkte styring, fintunet understell og luftfjæring. Man kan velge mellom syv ulike kjøremoduser i Audi Drive Select. Fjærhøyden kan varieres med inntil 75 mm.

Utvendig er det også noen endringer mot det sporty. Blant annet bredere skjermer, mer markante luftinntak, andre fangertrekk med spoiler-leppe foran og en del andre små-detaljer. Som i sum gjør at bilen stikker seg litt mer ut, men uten å bli vulgær på noen måte.

En S i emblemet betyr alltid litt ekstra moro i Audi. Det gjør det denne gangen også.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er så klart at du får en bil som skiller seg litt ut rent visuelt. Den er litt mer bøs, med bredere skjermer og større hjul. S-en kommer med 20-tommers hjul som standard, men kan leveres med 22-tommere og dekk som er 265 mm brede.

Audi har også satt på kraftige bremser med 400 mm skiver foran og 6-stemplede sorte kalipere med rødt S-merke på.

Bak rattet er det selvfølgelig de hakket skarpere kjøreegenskapene og økt motoreffekt som merkes. Men vi oppfatter den likevel som mer komfortabel enn racerbil-sprek og sporty.

Ulempen er, som alltid, at moroa koster en del penger. Kanskje er den også helt på grensen til i overkant diskret?

Du må nesten være kjenner for å skille den fra en alminnelig e-tron Sportback, med unntak av emblemene.

Lekre sportsseter, mye utstyr og høy opplevd kvalitet preger det pene interiøret.

Hva koster den?

Det koster å være kar. Det sier et gammelt ordtak. Det stemmer denne gangen også. Startprisen for Audi e-tron 60 S er 864.000 kroner.

Det er kanskje ikke helt spinnvilt, men likevel dyrt. Selv for oss bemidlede nordmenn. For som så ofte før bør man putte på litt utstyr på biler i dette segmentet. Det er da galoppen for alvor starter.

Vår godt utstyrte testbil med digital LED Matrix-lykter (+ 55.0000 kroner), Bang & Olufsen stereo (+ 14.150 kroner), Sportsseter – som da ikke er standard i e-tron S (+ 12.240 kroner) Nøkkelfri tilgang / alarm (+ 16.220 kroner) og to assistentpakker for henholdsvis tur og by (+ 35.000 kroner) og omgivelsekamera (+ 14.000 kroner) er bare noe av det som er om bord. Og som drar prisen opp.

Sluttsummen gjør at vi må svelge to ganger. For vi er oppe i 1,2 millioner kroner for testbilen.

For den prisen kan du kjøpe deg to nye Polestar 2, eller to av råeste Tesla Model 3, Performance og fortsatt ha igjen penger til en fin, brukt Audi A4 stasjonsvogn.

Hvem er konkurrentene?

Om vi ser på nye elbiler er Porsche Taycan omtrent i samme prisleie. Den starter på under én million kroner med firehjulsdrift.

Det samme med Tesla Model S. I Performace utgave går den både lengre og er raskere. For ikke å snakke om Plaid-utgaven som kan kjøre i ring rundt Audien.

Eller du kan kjøpe to Jaguar I-Pace - så har du konebil også ...

Om vi drar tankespinnet videre kan det jo være verdt å leke med hva man kan få av to - tre år gamle bensin- eller dieselbiler til samme pris. Mye moro å velge i da.

Hva mener eierne:

Testbilens blå lakk med designdetaljer i sort gjorde testbilen til et lekkert drops. Men det koster …

Hva mener Broom?

Når vi henter bilen, tenker vi; YES! Dette er jo slik den burde ha vært allerede i utgangspunktet. Ikke at en alminnelig e-tron på noen måte er noen simpel eller dårlig bil. Snarere tvert imot. Men her fikk du enda litt mer av alt. Både det som er fint og det som er moro.

Noen dager etter, når vi mottar pris- og spekk-listen for herligheten, tenker vi; Eller kanskje ikke …

Det er noen med kost kontra nytelse. Er det verdt det? Det gjelder for vin, det gjelder for sportsutstyr, møbler – og biler.

e-tron 60 S er på mange måter en fantastisk bil. Det er ikke der slaget står. Den leverer jevnt bra over hele fjøla den. På alt fra komfort, firehjulsdrift-system, små-snobbete utstyr og det lille ekstra på utseende og ytelser.

Men kanskje burde den til denne prisen skilt seg enda litt mer ut og gitt enda litt mer «guffe» når det gjelder ytelser? En fem år gammel «mann-med-hatt-Tesla» holder glatt følge ut av lyskrysset. Selv om den så klart taper litt på andre områder.

Vår bil sliter vi også med å få ladet. Først hjemme. Vi prøver, prøver og prøver, men den vil bare ikke. Med minimalt med strøm igjen, tar vi veien til nærmeste hurtiglader. Det går ikke noe bedre der. Det er ikke snakk om. Vi ringer leverandøren av ladesystemet som bekrefter at alt skal være i orden med ladepunktet. Ingen feilmeldinger i systemet.

Det blir å luske videre i lav fart og med nød og neppe kom fra til den neste laderen. Etter ytterligere plunder heft og telefoner finner endelig bilen ut at den skal ta imot strøm. Da er det til gjengjeld god fart på ladingen – så det går skikkelig unna. Dette er definitivt en av e-trons styrker. Når alt funker …

Audi e-tron har alltid imponert med godt firehjulsdriftsystem, opplevd kvalitet, utstyrsnivå og ikke minst svært komfortable og trygge kjøreegenskaper. Med S-en løfter de dette et knepp eller to mot det mer sporty. Men uten å gjøre den til "racer- eller sportsbil" på noen som helst måte. Den oppleves fortsatt som en komfortabel familiebil. Vi hadde kanskje forventet at de med denne hadde dratt på enda litt mer med det sportslige.

Skal du ha sportsbil bør du nok avvente nye e-tron GT, som kommer.

Vi lar oss heller ikke imponere over strømforbruket. 28 kWt/100 km var det vi endte på i testuken. Riktignok med en del småkjøring, men ikke bare. Vi hadde noen lengre turer også. Tre elmotorer krever jo sitt. Optimalt er heller ikke temperaturer på 4 - 6 varmegrader, vind og noe nedbør. Så det må også ta noe av skylden her.

Likevel opplever vi strømforbruket som drøyt. Det gir en reell rekkevidde på rundt 30 mil. Ett stykke fra de oppgitte 36,5 milene, der altså. Vi mener derfor at du skal ha høy betalingsvilje for å synes at denne er verdt pengene.

Men griselekker å se på og kjøreglad – det er den! Man kan absolutt kjenne på et "ha begjær", men fornuften (og lommeboka) setter en effektiv stopper her for oss.

Audi e-tron 60 S Sportback: Motor: 3 x elektrisk. Effekt: 503 hk / 973 Nm. 0-100 km/t: 4,5 sekunder. Toppfart: 210 km/t. Oppgitt forbruk: 26,6 kWt / 100 km. Oppgitt rekkevidde: 367 km. L – H -B: 490, 161,5 og 197,5 cm. Bagasjerom: 615 l + 60 l foran. Pris fra: 864.000 kr Pris testbil: 1.190.130 kr.

Vi hadde nok forventinger om enda mer sporty egenskaper i den coupeliknende 60 S Sportback.

Visste du at:

- Det i Norge nå finnes 14.000 Audi e-tron?

- Dette er verdens første elbil med tre motorer?

- Dette er Norges mest solgte bil så langt i 2020 - med god margin?

