Odd starter med febermåling av publikum

Når Start kommer på besøk på Skagerak Arena i neste serierunde, 22. november, innfører klubben det nye tiltaket.

– Vi starter med febermåling på alle som slipper inn på stadion. Dette er nytt fra den kommende seriekampen og gjelder for alle tilskuerne. I tillegg får de tilbud om gratis munnbind, forteller Einar Håndlykken, daglig leder i Odd, til TV 2.

Dette er et tiltak som klubben gjør på eget initiativ, og de vil sette opp et telt ved inngangen til publikumsområdet der målingene blir gjennomført.

– Dette gjør vi fordi smittesituasjonen i samfunnet er som den er. Da må vi følge med på den utviklingen og trappe opp innsatsen, slår Håndlykken fast.

Uenig med kritikken

Dette grepet applauderes av Norsk Toppfotball.

– Viking har gjort mye av det samme som Odd. Jeg er imponert over hvordan klubbene er påskrudd og ligger i forkant av situasjonen. Det er viktig at vi tar samfunnsrollen vår på alvor i det som er en ekstrem situasjon. Selv om noen kanskje vil tenke at dette kan virke vel aktivt, er jeg sikker på at supporterne som går på kamp vil synes at dette er OK, sier Leif Øverland, administrerende direktør i interesseorganisasjonen til toppklubbene.

Fra Skien melder Håndlykken at han mener mye av kritikken som har blitt rettet mot fotballen i kjølvannet av den avlyste landskampen mot Israel og smitten som oppsto i den norske leiren, er urettferdig.

– Mitt poeng er at fotballen er med og reduserer smitterisikoen i samfunnet. Det så vi ikke minst med Viking-spiller Veton Berisha, der det ble avdekket smitte i hans familie fordi han blir testet hver dag. Hadde ikke det blitt gjort, så ville smitten spredt seg videre, mener Odd-sjefen og fortsetter:

– Når vi tar inn 600 tilskuere og tester de, så kan vi avdekke sykdom som ellers ikke ville blitt fanget opp. Vi har fra før vært smittereduserende gjennom de tiltakene vi har innført mot spillerne. Nå utvider vi dette til også å gjelde publikum. Da kan vi faktisk bidra for resten av samfunnet.

Oppgitt

– Oppfordrer du andre klubber til å gjøre det samme?

– Det må den enkelte klubb avgjøre selv. Vi har imidlertid valgt å ta en slik rolle. Dette er det fotballen handler om: Om det gjelder mobbing, antirasisme eller folkehelse, så er fotballen et verktøy som samfunnet kan bruke til å løse samfunnsproblemer, i denne situasjonen: Smitte. Her må jeg innrømme at vi har vært litt oppgitt over helsemyndighetenes kommunikasjon. Det virker ikke helt som om de har forstått at vi potensielt kan være en smittereduserende aktør i samfunnet.