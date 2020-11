Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal siktet for grovt bedrageri

Liadals advokat, Erik Lea, sier til TV 2 at Ap-politikeren erkjenner uaktsomt bedrageri, men at hun nekter for å ha begått bedragerier med forsett.

– Hun har ikke gjort dette med viten og vilje. Hun har gjort det i en stresset arbeidssituasjonen, og hun skal klandres for det som er sendt inn, men det er altså ikke med vilje, sier advokaten.

Lea sier at han har sendt sine kommentarer til statsadvokaten som nå skal ta ut tiltale mot Liadal.

Funn i 22 reiseregninger

Oslo politidistrikt bekrefter også opplysningene i en pressemelding, og sier at saken er oversendt til statsadvokaten med forslag om at det tas ut tiltale mot Stortingsrepresentanten, basert på forhold knyttet til 22 reiseregninger i perioden 2016-2018.

– Etterforskningen av saken har vært kompleks og tidkrevende for politiet. Totalt har politiet måttet gjennomgå cirka 700 reiseregninger og underlegge disse en separat og enkeltvis etterforskning. Dette har nødvendigvis tatt tid og innebærer at etterforskningen har skilt seg vesentlig fra den mot Mazyar Keshvari. Keshvari erkjente også forholdene tidlig i avhør, skriver politiet.

Det var i april 2019 Stortinget anmeldte Liadal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har siden vært under etterforskning.

Avslørt av avis

Den 47 år gamle stortingsrepresentanten fra Haugesund og nestlederen i Rogaland Ap, ble politianmeldt da Aftenposten i fjor avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Aftenposten dokumenterte i sin reportasje at Liadal hadde levert reiseregninger for over 60.000 kroner der hun enten hadde vært et annet sted enn det hun hadde oppgitt, eller hjemme, på hytta eller på private reiser.