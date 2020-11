Politiet ber Kripos få opp farten

– Vi har ingen tid å miste. Vi har bedt Kripos om at de prioriterer analysene av disse tablettene slik at vi kan få avklart hva de faktisk inneholder, sier etterforskningsleder ved Harstad politistasjon, Morten Hole, til TV 2.

Det er sjeldent at politiet ber om prioritering, noe som bare skjer under helt spesielle forhold. Han sier at den store variasjonen på styrkegrad i tablettene, gjør det hele ekstra skummelt. Det gjør at de nå ber om prioritering. Det skriver Harstad Tidende.

– De som bruker det har i alle fall ikke peiling på hvor ruset de faktisk kan bli, sier Hole.

Lavere terskel for ransaking

Politiet i Harstad går nå svært aktivt ut for å fjerne så mye som mulig av Ksalol-tablettene fra gata. Den siste måneden har de gjort beslag på rundt 1700 av disse.

– Vi ønsker å få hånd om det vi kan av disse tablettene. Derfor jobber vi aktivt med tips, og er tipset holdbart, så utfører vi ransaking.

– Så dere har mye lavere terskel for ransaking nå?

– Ja, det kan du si. Selvfølgelig må tipset vurderes, og om det gir et grunnlag, i tillegg til å være innenfor våre rammer, så følger vi mer aktivt opp enn tidligere.

BEKYMRET: Etterforskningsleder ved Harstad politistasjon, Morten Hole, er bekymret over utviklingen i Harstad. Foto: Frank R. Roksøy, Harstad Tidende

– Vet dere hvor mye som er i omløp i Harstad eller Troms generelt?

– Nei, vi har ingen aning om hvor mye det faktisk er. Vi har jo hatt noen avhør, men det er ikke alle som ønsker å dele så mye informasjon, uansett om de vet eller ikke, svarer Hole.

Det er ikke uvanlig for politiet at de møter på nytt stoff ute på gatene.

– Men når det kommer til noe som dette, så er det klart at man blir bekymret. En pille i blanding med andre rusmidler kan være nok til at noen dør av overdose. Når vi samtidig vet hvor mange unge som eksperimenterer med ulike rusmidler gjør dette oss spesielt bekymret. Da er det ekstra viktig at vi er på ballen tidlig, og advarer mot dette, sier Hole.

Kripos: – Vil ta tid

Elisabeth Drange er senioringeniør ved seksjon for narkotikaanalyse hos Kripos. Hun sier at de er kjemt med bekymringen knyttet til Ksalol-tablettene som er i omløp.

MANGE BESLAG: Senioringeniør Elisabeth Drange ved Kripos sier at det vil ta tid å analyse Ksalol-tablettene.. Foto: Tom Rune Orset

– Vi har nå fått beslag fra Harstad inn til analyse, og venter på beslag fra Tromsø. Disse analysene har høy prioritet, men det vil ta noe tid. Når analysesvar foreligger, vil dette bli gitt til politidistriktet, sier Drange.

Kripos får nesten daglig inn Ksalol-tabletter til analyse – fra ulike deler av landet.

– Det er så langt ikke gjort uventede funn i disse beslagene, forteller Drange.