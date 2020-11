Ny smitterekord i Bergen - 125 nye tilfeller

Etter en uke med ujevne smittetall, var håpet at smitten i landets nest største by nå flater ut og er på vei nedover.

Men 125 er det høyeste antallet smittede på et døgn i Bergen siden pandemien startet.

Den forrige rekorden, fra 5. november, var på 103 tilfeller.

- For tredje gang denne måneden melder vi i dag om det høyeste antallet påviste nysmittede på et døgn i Bergen. Det sier noe om alvoret vi nå står i og behovet for strenge lokale tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Totalt åtte personer er nå innlagt på Haukeland sykehus med Covid-19, én av dem får intensivbehandling.

Ny teststasjon satt opp

De nye smittede er i alderen fra to til 84 år, og åtte personer er over 60 år.

Slettemarken sykehjem har fått ytterligere én smittet beboer, totalt elleve beboere på byens sykehjem er nå smittet.

Tidligere i dag ble det kjent at Brann-spiller Fredrik Haugen har fått påvist Covid-19, og at hele Brann-laget er sendt i karantene.

Smittesporingen er svært krevende på grunn av det høye antallet nysmittede.

Tolv personer personer har ukjent smittevei - som betyr at de ikke selv vet hvor eller hvordan de har blitt smittet.

STASJON: Midt i Bergen sentrum, på Festplassen, er det satt opp ny teststasjon. Foto: Klaus Holthe / TV 2

- Vi forventer å kunne se en effekt av innførte lokale tiltak i begynnelsen av neste uke. Jeg er forsiktig optimist, for mobiliteten blant byens innbyggere har gått ned og både bergensere og striler møtes nå sjeldnere fysisk. Det er noen tøffe uker vi i er inne i, men dessverre strengt nødvendig i den situasjonen vi byen og regionen står i, sier Roger Valhammer.

Rekordmange tester

Antall bergensere som har testet seg er rekordhøyt denne uken. På de fire første dagene denne uken har 7.066 personer testet seg. I går var det 1.608 personer som testet seg.

- Vi forventer at dette vil øke ytterligere når vi i dag har åpnet ny teststasjon for gående på Festplassen. Innbyggerne her i byen er flinke til å teste seg og det bidrar til at vi oppdager flere smittede og får begrenset smittespredningen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Denne uken har smittetallene vært slik:

Torsdag 12. november: 78

Onsdag 11. november: 91

Tirsdag 10. november: 37

Mandag 9. november: 62