Lurte TV 2-journalisten trill rundt

I mange år har det blitt spekulert rundt Frp-lederens kjærlighetsliv. Selv har Jensen vært ganske privat når det gjelder å kommentere den delen av sitt liv.

Nettopp det skulle bli utgangspunktet for en skikkelig «practical joke» på TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Se klippet der Jensen forteller den artige historien, i videovinduet øverst i saken.

La en plan

I anledning Eriksrud sitt bryllup ble nemlig Jensen kontaktet av noen av kollegaene hans i TV 2.

De lurte på om Frp-lederen kunne bli med på et lite stunt.

– De kom til meg og sa at de trengte hjelp fordi de skulle arrangere utdrikningslag, forteller Jensen i TV 2-programmet Presseklubben.

Sammen la de en plan for hvordan de skulle lure TV 2-profilen.

– Da ble jeg med på et skikkelig stunt hvor vi laget en falsk historie om at han skulle få tidenes skup om mitt kjærlighetsliv, ler Jensen.

– Han var helt vill!

Jensen ringte til Eriksrud og fortalte at han skulle få sitt livs sak. Et eksklusivt intervju med Jensen hvor hun og og hennes nye, hemmelige flamme skulle stå frem og fortelle om kjærligheten for første gang.

– Så han var jo helt vill! Vi skulle møtes borte på Bristol. Han var livredd for å ikke få dette skupet, ler Jensen.

Eriksrud forteller at han forberedte seg godt.

– Ja, jeg hadde fått satt av en fotograf som skulle være med for å filme til reportasjen. Og ryddet plass i sendeskjemaet til TV 2 og varslet vaktsjefer og alt før jeg skulle gjøre dette intervjuet med Siv.

Men da han kom til møtestedet utenfor Bristol hotell i Oslo, stod ikke Siv Jensen der.

Venter fortsatt

– Jeg kom til Bristol den lørdagen for å møte henne. Og der stod plutselig kompisene mine utenfor og er klare for utdrikningslag. Og da tenkte jeg jo først at det var jævlig dårlig timing at jeg skulle drikkes ut da, akkurat nå når jeg skulle få dét skupet med Siv, ler han.

Siv Jensen synes fortsatt det er morsomt å tenke på Eriksruds reaksjon.

– Han var helt elektrisk, journalistgenet spant på høygir. Men det var jo bare tull og tøys. Det var kjempegøy! Men han ble gift, da, ler hun.

– Men jeg venter fortsatt på det intervjuet, sier Eriksrud med et smil.

