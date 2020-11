Alternativt budsjett: MDG foreslår milliard-pakke til insekter

Mens forhandlingene om en krisepakke for næringslivet pågår i Stortinget forbereder MDG framleggelsen av sitt alternative statsbudsjett tirsdag.

Der er insektene en klar budsjettvinner, ifølge lekkasjer til TV 2.

– Vi foreslår halvannen milliard til en krisepakke for insekter, rett og slett fordi det begynner å bli en alvorlig situasjon for insektsbestanden i verden, og også i Norge. Vi er i ferd med å tape 1 200 insektsarter i Norge, sier Bastholm.

Dette er alarmerende fordi verdens matproduksjon er avhengig av insektenes pollinering, forklarer hun.

– De gjør at vi kan gro mat, de gjør at fugler og andre dyr har noe å spise. Uten insektene står det dårlig til med oss, sier hun.

Blir to-barns mor

Bastholm er gravid og venter sitt andre barn i april. Det gjør at hun tenker ekstra mye på fremtidige generasjoner for tiden.

– Både nå, og da jeg fikk det første barnet mitt, tenker man jo ekstra på hvordan det skal gå fremover, og jeg tror at vi har brukt altfor god tid, altfor lenge når det kommer til de store miljøspørsmålene.

– Jeg tror det er veldig mange foreldre som kjenner på at de får på en måte et nytt alvor inn i miljøkrisen vi står i, sier hun.

Une Bastholm har bevilget penger til insektene i sitt alternative Statsbudsjett. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2 møter Bastholm på taket av Clarion Hotel The Hub i Oslo, der urter, grønnsaker, salater og spiselige blomstrer fortsatt kan høstes inn.

– Jeg har hørt at de henter pynt til drinkene i baren, og mat til kjøkkenet. Denne salaten var veldig kraftig og fin så sent på året. Og her er grønnkål de kan ha utover vinteren.

– Det å bruke byområder til å skape plasser der insektene kan være er utrolig viktig for å ta vare på insektene i Norge, sier partilederen.

Hun vil ha flere grønne tak, flere skolehager og parseller, som insektene kan boltre seg i.

– Det er det som har skjedd med insektene i verden, at vi har tatt over leveområdene deres, vi har bygd dem ned, og skjøtter områdene deres på en måte som gjør at insektene ikke har noe annet sted å være.

– Bøndene må drive annerledes

MDG går inn for store grep innenfor skogbruk og jordbruk.

– Vi må verne gammelskogen, og drive hogsten slik at dyreliv og insektsliv fortsatt kan være der.

MDG setter av 590 millioner kroner av pakken på 1,5 milliarder til å gjøre jordbruket mer insektsvennlig.

– Også bønder må drive annerledes, kanskje litt mer som bestefaren gjorde - du driver også de vanskelige terrengene, du lar det vokse til litt mer, du bruker slått mer og beite mer, og har dyrene mer utendørs.

– Hvordan skal du få med deg Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum på dette?

– Senterpartiet skjønner jo hvor viktig insektene er for matproduksjonen, og dermed også for bøndene.

Grønn « insektsminister»

Miljøpartiet De Grønn og Senterpartiet står i mange spørsmål langt fra hverandre, men etter valget kan de ende opp som samarbeidspartnere - om enn motvillig.

– Kan du tenke deg Slagsvold Vedum som insektsminister?

– Nei, jeg mener Norge trenger en helgrønn insektsminister, så det må være fra Miljøpartiet De Grønne, ler hun.

– Det må være deg?

– Noen fra oss, som tør å sette de grønne først.

– Dere legger fram krisepakke for insekter mens andre forhandler krisepakke for bedrifter, blir ikke dette da litt smått?

– Vi har en klimakrise og en naturkrise med et enormt tap av arter, og spesielt insekter. Min drøm er at alle norske politikere klarer å ha to tanker i hodet på en gang, og at vi kommer oss trygt gjennom koronakrisen, og samtidig tar vare på insektene og livsgrunnlaget vårt.