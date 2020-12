Ser du hvorfor dette er et sosialt eksperiment?

Noen bilder viser stive brystvorter og seksuelle positurer. Noen bilder er retusjerte, andre ikke.

UTEN REDIGERING: Bildene som er uredigert fikk færre likerklikk. Rundt 11.000 mot 17.000 i skrivende stund. Foto: Instagram/Shame Magazine

Hvorfor disse bildene? For å se hva Instagrams algoritmer gjør og hvilke respons følgerne gir.

Når ut til hundretusener

Den Oslo-baserte kunstneren Falk er opptatt av temaer som kropp og sex. Han syns det er for mye skam knyttet mot denne tematikken, og har derfor gjort grep.

Han har to lukkede Instagram-profiler hvor han deler både lettkledde og grafiske bilder: @shamemagazine og back-up-kontoen @shame__magazine. Han har også en persnolig konto, @falkshame, med 465.000 følgere.

Til sammen har disse rundt 810.000 følgere, men det er trolig mange som følger alle kontoene for å sikre at de får med seg bildene som deles.

Det hender nemlig at den første Instagram-konten blir rapportert på grunn av hva Instagram beskriver som nakenhet og pornografi. Om det skjer, fortsetter han «forskningen» på sistnevnte konto.

Forvrengte verdier

God kveld Norge har vært i kontakt med kunstneren. I stedet for å svare på spørsmålene vi sendte ham, valgte han å dele spørsmålene våre på Instagram, og lot dermed følgerne svare for ham.

REDIGERT: Kan du se at dette bildet er redigert? Lengre ned i artikkelen kommer den uretusjerte versjonen. Foto: Instagram/Shame Magazine

Han sendte oss deretter svarene som fikk flest likerklikk og som han selv gikk god for.

På spørsmål om hva som er idéen bak kontoen, er svaret:

«Å avsløre måten dagens medier har intensivert våre forvrengte verdier rundt sex, menneskekroppen og selvbildet. Digital globalisering har ført til at vi smelter sammen ideer om disse verdiene med vår store perversjon, som forårsaker forvirring i den samfunnsmessige og individuelle oppfatningen av hvem vi er som mennesker.»

UREDIGERT: Det uredigerte bildet har i skrivende stund rundt 12.000 likerklikk, og det redigerte rundt 18.000. Foto: Instagram/Shame Magazine

Målet bak prosjektet skal være å vise følgernes ubevisste preferanser og dermed se hva algoritmene gjør. Falk har for eksempel postet et uretusjert bilde, og kort til senere postet et som har vært innom Photoshop.

Følgerne får ikke beskjed om hva de skal gjøre på kontoen hans, men det viser seg at de retusjerte versjonene ofte får flest likerklikk.

Da Falk publiserte resultatet av forskningen, med skjermdumper av hvilke bilder Instagrams algoritmer foretrakk, ble kontoen hans deaktivert.

SVAR: Falk svarte God kveld Norge på denne måten. Foto: Skjermdump/Instagram

Instagram svarer

Instagram eies av Facebook. God kveld Norge har vært i kontakt med pressekontakten for Facebook i Norden, Camilla Nordsted.

VARIERT: Det er stor variasjon i hva som blir lagt ut, men tendensen er at hyperfeminine, redigerte kropper får flest likerklikk. Foto: Instagram/Shame Magazine

– Vi rangerer ikke innhold i brukernes nyhetsstrømmer basert på om innholdet er redigert, men basert på innhold og profiler som har vist interesse. Alles Instagram-feed er unik og personlig og utvikler seg over tid, avhengig av hvordan du bruker appen, sier hun, og fortsetter:

– Vi rangerer innhold basert på en rekke indikasjoner, for eksempel sannsynligheten for at du vil være interessert i innholdet basert på tidligere interaksjoner, eller hvor nær du er personen som legger ut innholdet.

Nordsted forklarer at de har klare regler mot nakenhet og seksuell aktivitet. Disse reglene er offentlig tilgjengelige og gjelder både Facebook og Instagram.

– Vi fjerner innhold som bryter disse reglene og iverksetter videre tiltak – inkludert deaktivering av en konto – hvis en bruker gjentatte ganger bryter med reglene våre. @shamemagazine har flere ganger delt innhold som bryter med reglene våre, og det er derfor kontoen er deaktivert.

KUNSTNER: Mannen som går under artistnavnet «Falk» har flere prosjekter på gang. Foto: Privat

Forskning

Steffen Krüger, førstelektor ved Universitet i Oslo, sier redigerte bilder nærmer seg normalen på Instagram.

– Det finnes klare indikasjoner at det er mange av oss som nå opplever redigerte fotoer – for eksempel bruken av Facetune-appen i Instagram – som mer naturlige enn ubehandlede. Dette er en sjanger-effekt: Vi har lært å forvente dukkeaktige ansikter og kropper på Instagram.

Krüger har ikke problemer med å forstå hvorfor de redigerte bildene får flere likerklikk.

– Altså, i de tilfellene du sendte meg er det ganske åpenbart: Det er rumper som er blåst opp til balonger og helt karikerte timeglassfigurer. Disse er vel konnotert som hyper-feminint.

Krüger har kun sett noen tilsendte eksempler fra kontoen, da han ikke ble godkjent som følger før kontoen ble rapportert – igjen.

FØRSTELEKTOR: Steffen Krüger sier sosiale medier-brukere er vant til å se redigerte bilder. Foto: Marianne Heggenhougen/Privat

– Hva tenker du om slik forskning som gjøres på disse kontoene?

– Det du har sendt virker på meg som om den «forskningsbiten» er selv et ganske svakt retusjert ønske om å vise – og se på – softporn. Jeg har absolutt ingenting i mot å se på nakenbilder av pene mennesker, men misliker slike innpakninger og «smoke screens». Det minner meg om makeover-shows på TV, hvor lysten av å vise nakne kroppsdeler legitimeres stadig vekk med en medisinsk og velværen-diskurs. «Så du synes altså rumpa di er for feit - vel, la oss ta en titt på den...(applaus fra publikumet)».

Siden Krüger ikke fikk sett alle bildene på kontoen, bør det spesifiseres at det også postes bilder som hverken er lettkledde eller manipulerte. Den store variasjonen i hva som postes skyldes at Falk trenger å se hva som fenger følgerne.

Filmaktuell

Falk er også aktuell med filmprosjetet «Sex: Objectifying humans and sexulazing objects».

Filmen mottok over 400.000 i støtte fra Norsk filminstitutt (NFI) i 2019. På NFIs nettsider kan man lese følgende om filmen:

«I dette prosjektet vil Falk lage en rekke studier av hvordan mennesker bruker kropp og utseende; hvordan de gjør seg selv til objekter for å være interessante og attråverdige for andre. Samtidig vil han også se nærmere på hvordan konkrete ting blir til seksuelle subjekter.»

Det er foreløpig ukjent når filmen har premiere.