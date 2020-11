Amalie Snøløs (24) blir TV 2-profil

Amalie Snøløs ble kjent for det norske folk da hun som 21-åring tok en imponerende tredjeplass i Farmen i 2017. Året etter var hun én av tolv norske kjendiser som svingte seg om kapp på Skal vi danse-parketten.

Nå vender Snøløs tilbake til kanalen der TV-karrieren startet – men denne gangen som en slags programleder.

– Nå er jeg tilbake der jeg «kommer fra». TV 2 har alltid vært et sted jeg har følt meg hjemme, og er kanalen som oppdaget meg og som tok meg med på både Farmen og Skal vi danse. Det er utrolig gøy å få jobbe med TV 2 igjen, sier sørlendingen på telefon.

MOTSTANDERE: Blipp og Snøløs skal konkurrere med hvert sitt lag. Foto: Håkon Mæland/TV 2

Gaming-serie

Sammen med Stian Blipp skal 24-åringen lede en gjeng med profesjonelle gamere gjennom ulike konkurranser, i serien «Blipp vs. Snøløs».



Se en smakebit av det nye programmet i videoen i toppen av saken.

Snøløs er takknemlig for å kunne dele programlederjobben sammen med den rutinerte sidekicken.

– Når man ser på programlederne i TV 2, så er det litt å strekke seg etter – men det tenker jeg bare er fint. Jeg håper jeg har noe å komme med, sier Snøløs, og innrømmer samtidig at hun har sett noen ukjente sider av Blipp under innspillingen.

– Jeg skal ikke nevne for mye, men jeg tror vi alle ser en helt annen side av ham. Gaming betyr mye for Stian, og dette er virkelig blodig alvor for ham. Han har et ekstremt konkurranseinstinkt.

– Hvordan står det til med ditt konkurranseinstinkt?

– Jeg liker å tro at jeg klarer å legge vekk det instinktet akkurat når jeg vil. Men nå var det virkelig umulig å ikke bli engasjert. Det ble plutselig utrolig viktig å vinne, ta seg av laget og lytte til alle. Det er en utrolig flott gjeng som jeg fikk være en del av. Det er mye å lære av de profesjonelle.

Lagspill

Snøløs forklarer at programmet kombinerer flere elementer innenfor lagspill, og at man får sett hvor profesjonelt og organisert gaming er på øverste nivå.

– Da jeg først møtte dem, fikk jeg vite at de alle hadde personlig trener. Jeg ble med på økten og fikk nesten astmaanfall. Det er et ekstremt høyt nivå på profesjonaliteten. Og lagdrakta var sponset av Gant, sier Snøløs og ler, før hun legger til:

– Gaming er kult, altså. Det har en ekstrem underholdningsverdi. Jeg håper de eldre også vil se på, så de kan få et innblikk i en gamers hverdag. Jeg gleder meg til å game med dem fremover, og håper de vil ha med meg som en slags maskott.

E-SPORT: Snøløs er selv en aktiv gamer. Foto: Håkon Mæland/TV 2

– Redd, rørt og utslått

Snøløs forteller at ingen visste hva det skulle konkurreres i. Det ble derfor en del overraskelser på innspillingsdagene.

– Produksjonen sa ikke noe. Jeg har vært både redd, rørt og utslått. Og jeg har hatt et vanvittig adrenalinkick. Hele serien er en skikkelig adrenalinbombe.

24-åringen har i løpet av få år fått prøvd seg som deltaker i ulike program, ledet «eSerien» på Dplay – og nå sist som profil i TV 2.

– Hva er drømmejobben?

– Det er å fortsette med akkurat dette. Det er gøy å få oppleve programleder-rollen, det gir meg en gnist. Kanskje drømmen er å lede et slags overlevelsesprogram, sier hun, og fortsetter:

– Jeg skulle gjerne hatt jobben til Mads Hansen. Hvis han blir syk så kan han ringe meg.

Har «rømt» fra Oslo

Snøløs har leilighet i Oslo, men bor for tiden hjemme hos familien på sørlandet. Der har hun planer om å bli frem til dagens pandemisituasjon er under kontroll.

– Vi må ta det på alvor. Jeg har selv familie i risikogruppen, så det har blitt veldig viktig for min del å holde meg hjemme. Vi må ta vare på hverandre i tiden som kommer, og selv om jeg ikke redder liv så håper jeg folk kan sitte hjemme og kose seg med programmet. Det er fint å kunne bidra til underholdning, avslutter sørlendingen.

«Blipp vs. Snøløs» har premiere på TV 2 Sumo tirsdag 24. november, og på TV 2 Zebra lørdag 28. november kl 20.00.

Episodene vil bli publisert tirsdager og torsdager på TV 2 Sumo – og lørdager på TV 2 Zebra.