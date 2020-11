27. februar 2015 ringer politiet til Marthon Slengesol. De forteller at sønnen er utsatt for et ran. Sønnen har spurt etter faren.

Politimannen som ringer, kjenner mannen fra gammelt av. Han er dønn ærlig og advarer om det som venter:

– Han ser ikke fin ut. Du kommer til å få sjokk.

Det fikk politimannen rett i.

Kjempet mot tårene

– Jeg måtte kjempe mot tårene. Han var forferdelig tilredt. Jeg kjente knapt igjen min egen sønn, sa faren da han vitnet i retten i dag.

STERKT PREGET: Petter Slengesol sammen med faren Marthon i en pause i rettssaken. Faren måtte flere ganger tørke tårene under sin vitneforklaring. Foto: Chris Ronald Hermansen

Sønnen er Petter Slengesol (33). Han er en av to fornærmede i den omfattende ranssaken som nå går for Bergen tingrett. Med noen måneders mellomrom ble han og forretningsmannen Reidar Osen bortført, mishandlet og ranet i 2015.

Etter hendelsen, endret sønnen seg på flere måter.

– Han så ut som et lik

Rent fysisk kom det til uttrykk ved et voldsomt vekttap. På kort tid gikk han ned rundt 20 kilo. Faren sa i retten at sønnen så ut som et lik.

Likevel var det de psykiske endringene som var størst. Den positive, snille og blide sønnen hans, var borte.

– Jeg ble redd. Han var bare så trist. Jeg trodde han skulle ta livet av seg. Det var helt forferdelig.

Fortalte ikke faren om knivtrusler

Bortføringen og volden som Slengesol og Osen ble utsatt for har flere fellestrekk. I retten har etterforskerne, en etter en, fortalt at sakene deres er ulikt noe annet de har vært borti før. Blant annet på grunn av den grove volden de ble utsatt for.

TO TILTALT: Begge de polske mennene har erkjent å ha hatt noe å gjøre med overfallet av Slengesol. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Noen av det han ble utsatt for av overfallsmennene, klarte ikke Slengesol å fortalle faren sin.

– Jeg hørte i et intervju på TV 2 at Petter fortalte at overfallsmennene truet med å ta av ham buksene og skjære av ham ballene. Det hadde han ikke fortalt meg før. Jeg tror ikke han klarte å si det til meg, sa faren gråtkvalt.

– Dette ødela ham. Det knuste ham, både fysisk og psykisk, fortsatte han.

En rettspsykiatrisk sakkyndig har vurdert Slengesols helsetilstand. I retten forklarte han at Slengesol i perioder hadde lidd av både posttraumatisk stress og en grad av depresjon, men at han nå er frisk.

Rettssaken mot de to polske mennene som er tiltalt for grovt ran i saken, skal avsluttes neste uke.