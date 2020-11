– Livet er for kort til å late som at man ikke liker kinky greier

Et stygt brudd med forloveden og et tilfeldig Tinder-treff med en eldre mann skulle bli starten på Henriette Aurtandes seksuelle frigjøring. Nå kan hun ha flere kjæresteforhold samtidig, og driver i tillegg med BDSM.

Ingenting er så farlig at man ikke kan snakke om det, mener komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa (31). Hun står bak podkasten «Tabuprat», som rendyrker tema mange syns det er vanskelig å snakke om, være seg rasisme, partnervold eller livet som transperson.

I en av episodene blir vi kjent med odelsjente og radioprodusent Henriette Aurtande (34), som kjente på lykkefølelsen da hun oppdaget BDSM.

BDSM er en form for erotisk samspill/rollespill med binding, dominans, disiplin, underkastelse og masochisme som sentrale elementer.

34-åringen er også polyamorøs – det vil si at hun kan ha flere kjæresteforhold samtidig, der alle parter vet om hverandre og samtykker til en slik relasjon.

– Så du har flere seksuelle forhold enn ett?

– Ofte, men det trenger ikke bare involvere sex. Det kan være kjærlighet også.

– Hvor mange ligger du med nå, da?

– Nei, nå har jeg to til tre nærkontakter, som FHI har sagt vi kan ha.

Slet med kjærlighetssorg

34-åringen fra Østerdalen er åpen om at et stygt brudd før jula i fjor og en ditto opprivende kjærlighetssorg ble starten på en indre prosess der hun konfronterte seg selv med hvem hun egentlig var og hva hun ønsket seg.

– Jeg prøver å ikke være fordomsfull, men BDSM var ganske ukjent for meg. Jeg trodde det hadde noe med OBOS eller boligbyggelag å gjøre. Nå har jeg googlet litt og lurer på hvordan man finner ut at man liker å drive med remmer og håndjern og dominans og sånt?, spør programleder Vår Staude.

– Jeg har vel egentlig alltid følt en tiltrekning til det, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i – flere enn de som er åpne om det. Livet er for kort til å late som at du ikke liker kinky greier, konstaterer Henriette Aurtande.

Tinder-ligg ble seksuell oppvåkning

Hun forklarer at hun ble introdusert for BDSM tidligere i år av en «trygg og stødig eldre mann» fra dating-appen Tinder, og beskriver opplevelsen som «mindblowing».

Hun råder andre til å ha en forsiktig og utforskende tilnærming til denne formen for seksuelt samspill dersom man er nysgjerrig:

– Det er ikke sånn at jeg møter en partner for første gang og sier: «Hei, jeg vil at du skal binde meg fast». Man må uttrykke hva man selv ønsker, og lytte til hva den andre vil. Det er mye tillit og grensesetting i noe som egentlig virker ganske grenseløst.

Vil ha friheten til å ha flere kjærester

I «Tabuprat» er det også et tema at Aurtande er polyamorøs og at hun gjerne vil ha flere kjæresteforhold samtidig. Selv om hun nå har to-tre «nærkontakter», har ikke hun og de andre partene definert seg som kjærester helt ennå.

– Men blir det ikke mye sjalusi og røre?

– Sjalusi er jo noe som er til stede i alle forhold. Så når du har flere enn ett, så må dere være gode på å kommunisere. Så har du jo et valg: Skal du velge å la sjalusien overta styringen, eller skal du bearbeide den?

BRYTER TABUER: Henriette sammen med «Tabuprat»-programleder Sofie Frøysaa og huspsykolog Benjamin Silseth. Foto: Privat

Henriette Aurtande og Sofie Frøysaa er begge opptatt av å møte fordommer med åpenhet og innsikt. Til tross for at Frøysaa selv er i et monogamt forhold, har hun tatt lærdom av Aurtandes tilnærming:

– Jeg har lært at dette med grensesetting og samtykke er en samtale Henriette og hennes relasjoner tar i mye større grad enn vi som lever i parforhold. Det er liksom noe vi tar for gitt, men det er jo så viktig å legge vekt på den kommunikasjonen.

Frøysaa håper også episoden motbeviser at «enten lever man kjedelig, eller så er man ‘helt der ute’» når det kommer til hva slags kjæresteforhold man foretrekker.

Anbefaler «BDSM light»

Vår Staude vil vite om Aurtande noen gang har blitt møtt med avvisning og spørsmål om hun er «helt gal» når hun forteller om sine seksuelle preferanser.

– Nei. Jeg opplever bare at folk er veldig nysgjerrige og at dette ofte er noe helt ukjent for dem. Man trenger jo ikke begynne på de harde tingene med én gang heller. Man kan teste ut lettere ting. Og man kan trekke seg hvis man ikke liker det.

34-åringen foreslår å eksperimentere med maktspill der den ene parten er dominant og den andre underkaster seg.

– Og lugge litt i håret?

– Ja, man kan trekke i hår. Noen liker jo det. Og noen liker «å bli slengt oppetter veggen og bli kalt for Solveig». Men man må kommunisere tydelig – og kanskje først og fremst med seg selv, sier Aurtande.