Høie: – Vær forberedt på tiltak i julen

Helseminister Bent Høie (H) sier at smitteverntiltak kan føre til at det ikke blir en normal jul i år, men sier at det fortsatt er mulig å få «betydelig resultat» av tiltakene.

– Situasjonen er alvorlig. Det var derfor vi i forrige uke ba folk om å være mest mulig hjemme, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag ettermiddag.

Solberg sier at den kraftige økningen i antallet nye smittetilfeller viser at det var riktig å innføre strengere nasjonale tiltak.

Hun sier til tall som kan tyde på at også nordmenn følger tiltakene.

– Nye data viser at vi er mer i ro etter at tiltakene ble strammet inn. Tall fra Telenor viser at mandag denne uken var en reduksjon på nesten 50 prosent i bevegelser i Oslo sammenlignet med begynnelsen av mars, reduksjonen i Bergen var på nesten 30 prosent, sier hun.

Om tiltakene har hatt effekt, er for tidlig å si.

- For tidlig å være optimistisk

– Derfor er det behov for en betydelig innsats og tiltak hvor det er mye smittespredning, sier hun.

På spørsmål fra TV 2 sier hun at det ser ut til at smitteveksten er like høy som den var.

– Men det er for tidlig å være optimistisk, sier hun.

Folkehelseinstituttets ukesrapport viser at antallet nye smittetilfeller øker, men kurven er ikke like bratt. Det er likevel ikke nok til å betrygge Solberg om at tiltakene har hatt god effekt ennå.

Rapporten viser også at smitten øker i alle grupper i samfunnet. Det er særlig én aldersgruppe som skiller seg ut.

– Smitten øker aller mest i aldersgruppen 13-19 år. Det bekymrer meg, Solberg.

Solberg ber ungdom også ta ansvar for å holde smittespredningen lav.

– Selv om vi prioriterer ungdom, så må de forsøke å praktisere avstand, sier Solberg.

– Husk at dette gjør vi i solidaritet med dem som er eldre og andre sårbare grupper, slik at vi slipper å ha like strenge tiltak gjennom hele desember og at vi kan feire jul sammen med dem vi er glade i, sier hun.



Kan vare over julen

Seks uker før jul sier helseminister Bent Høie (H) at det er viktig at tiltakene ikke blir sluppet opp for tidlig.

– Da vi la fram de første nasjonale innstrammingene, la vi vekt på at vi ønsket de hadde effekt slik at julen ble mest mulig normal. Da vi la fram den andre gruppen av innstramminger, sa vi også da at vi ønsket at julen skulle ble mer normal, sa Høie på pressekonferansen og fortsatte:

– Men utviklingen nå har gått i så negativ retning som gjør at vi må være forberedt på at det kan være tiltak gjennom julen også.

Han sier samtidig at julen fortsatt kan reddes.

– Det er fortsatt mulighet til å få betydelig resultat av tiltakene før jul, men det er viktig at vi ikke slipper for tidlig opp slik at vi mister kontrollen, derfor må vi vurdere dette når vi ser på nasjonale tiltak, sa Høie.

Kritiserer kommuner

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kritiserte på pressekonferansen kommunene for unødvendig strenge koronatiltak.

Det innføres fortsatt tiltak som går lenger enn det smittesituasjonen og de nasjonale rådene tilsier. Noen kommuner velger å stenge barnehager og skoler som et forebyggende tiltak. Helsesykepleiere flyttes også til smittevernkontorene.

– Vi ser også at det fanges opp flere omfattende saker i psykisk helsevern. Alt dette er bekymringsfullt, sa han.

Ropstad skal kontakte de aktuelle kommunene for få slå fast at tjenestene til barn og unge ikke skal svekkes. Også fylkesmennene skal involveres.