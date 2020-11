Roser ektemannen for koronahåndteringen

DNT-sjef Dag Terje Solvang forteller at det ikke bare er han som er fornøyd med hvordan Bent Høie har håndtert koronasituasjonen i Norge.

Det er i år 75 år siden slutten på andre verdenskrig, og i den forbindelse gikk kronprins Haakon i august Flyktningeruta fra Norge til Sverige.

Han håper å forstå historien bedre ved å gå i fotsporene til de som måtte flykte fra Norge den gang.

TV 2 fikk være med på turen, og fikk en unik sjanse til å bli bedre kjent med Norges kommende konge. Se dokumentaren «På tur med Kronprinsen» på TV 2 lørdag klokken 21.30, eller på TV 2 Sumo.

– Stolt

Med på turen var også Generalsekretær Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforening.

PÅ TUR: Kronprins Haakon og DNT-sjef Dag Terje Solvang (foran) på vei mot svenskegrensen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Ikke bare er han DNT-sjef, han er også gift med en av Norges travleste personer det siste året: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Jeg får så mye skryt, jeg blir jo så stolt, sier han på spørsmål om hva han mener om ektemannens håndtering av koronasituasjonen.

– Selv kan jeg jo si at jeg synes han har gjort en helt fantastisk jobb, sier Solvang videre.

POPULÆR: Helse- og omsorgsminister Bent Høie under en av regjeringens daglige pressekonferanser om koronasituasjonen i mars. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell Les mer INTERVJU: Bent Høie under et intervju med TV 2 før påske. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer

Samtidig legger han til at han synes det er fint at også resten av Norge nå har fått bli bedre kjent med ektemannen.

– Jeg har kjent han i mange-og-tjue år, og vet hvor stort hjerte han har og hvor stor omsorg han har for andre mennesker. Men at det liksom har fått komme frem, at alle nå har blitt kjent med den Bent som ikke bare er veldig flink, men også veldig omsorgsfull og glad i folk, det synes jeg er helt nydelig. Jeg er utrolig stolt av han, sier han.

UTE: Dag Terje Solvang var med da kronprins Haakon gikk Flyktningeruta i sommer. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Blitt mannen til Bent

Ifølge Solvang er det ikke bare han selv som er fornøyd med jobben ektemannen har gjort når det gjelder å håndtere koronasituasjonen i Norge.

– Det er ikke måte på hvor mange som kommer bort og sier «Det er du som er gift med Bent, er det ikke det? Du må hilse og si at han gjør en fantastisk jobb». Da blir hjertet mitt litt ekstra stort hver gang, sier han.

– Så du er blitt «mannen til Bent» du, nå?

– Ja, jeg har rett og slett blitt «mannen til Bent», sier han og ler.

Det skal sies at Dag Terje Solvang allerede har vært «mannen til Bent» i en årrekke. De to giftet seg i 2000, men har kjent hverandre siden de møttes for første gang i marinen i 1993.

Fest og hverdag

I dag er Solvang altså generalsekretær i DNT, men egentlig er han utdannet kokk.

– Man må ha litt kontinuerlig påfyll av energi. Det er viktig for da blir turen fin, sier han, mens han lager mat underveis på reisen til svenskegrensen.

– Er det du som lager maten hjemme til vanlig?

– Arbeidsfordelingen vår er vel litt sånn jeg er best til fest og Bent er veldig god til hverdag, så jeg lager mat hvis vi har gjester og så lager han hverdagsmaten, sier han.

– Har dere ofte gjester?

– Ifølge Bent litt for sjeldent, for han føler vel kanskje at han må lage mat litt ofte, sier Solvang og ler, før han legger til:

– Men vi er veldig sosiale, så vi har mye folk hjemme, ja.