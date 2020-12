– Det var første gang jeg kjente på angstklumpen som trener

Ståle Solbakken må føle at det kan gjøre vondt for at han kan være på sitt beste.

– Tror du noen kan bli redd for deg?

– Ja, og det tror jeg noen har blitt også. Det er derfor jeg må ha de riktige folkene rundt meg også. Noen ganger kan du være litt for direkte, litt for ærlig, i feil settinger. Da er det viktig at det kanskje kommer noen og rydder opp etter deg.

Det sier Ståle Solbakken i B-lagets nyeste spesialepisode, dedikert landslagssjefen og spilt i hans «andre hjem» i garderoben på Briskeby på Hamar.

Der forteller Solbakken også om egen redsel, og viktigheten av å ha en liten angstklump i magen for å kunne lykkes.

– Hvis ikke jeg føler at det er følelser, hvis ikke jeg føler at det er noe som betyr noe og at jeg begynner å spille et skuespill eller mister gløden, så blir du avslørt som leder.

– Er det riktig å si at du er på ditt beste når du er litt gal?

– Jeg vet ikke om du er på ditt beste når du er litt gal, men jeg liker å leve med det og ha noen prosent spiller i deg.

– Er du redd for noe?

– Nei, jeg er ikke redd. Men jeg fungerer ikke optimalt i situasjoner hvis jeg ikke har den lille angstklumpen i magen på at det kan gå gærent. Hvis jeg ikke har den, og den har jeg hatt noen ganger, så er jeg ikke spesielt god. Det blir littegrann avslørt. Jeg må føle at det kan gjøre virkelig vondt, sier landslagssjefen.

Startet da HamKam kunne rykket ned

Solbakken forteller at nettopp den følelsen er noe han har hatt med seg gjennom hele sitt trenerliv, som startet nettopp som HamKam-sjef tilbake i 2002.

– Første året jeg kjente på den angstklumpen som trener, var siste året som trener i HamKam. Allerede på sommeren fikk jeg klare hint om at FCK ville ha meg. Jeg hadde sagt nei til Aalborg og Lillestrøm, og det var viktig for meg å få det neste steget. København var klare, men det å dra fra HamKam hvis de hadde rykket ned, hadde blitt nesten umulig, sier han.

For mens kontrakten lå klar og ventet på ham i Kongens by, hadde et HamKam-lag på kvalikplass seks kamper igjen å redde plassen i Tippeligaen på.

Lyn, Viking, Rosenborg, Odd, Molde og Brann stod for tur, og alt kunne gått galt.

Ni HamKam-poeng senere var imidlertid plassen sikret.

– Vi ble nummer ti, og det var en fantastisk prestasjon. Men vi hadde vært nummer fem året før. Hvis det prosjektet hadde endt med nedrykk … ? Da kjente jeg på det for første gang, forteller Solbakken.

Siden har treneren vært FCK-sjef med stor suksess i to perioder, samt hatt utenlandsopphold de store klubbene Köln i Tyskland og Wolverhampton i England.

Nå har han tatt fatt på landslagsjobben, med alt det innebærer og mer til.

