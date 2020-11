Åpner opp om hjerneslaget: – Mens det skjedde, var jeg ganske likegyldig

To av Norges mestselgende forfattere gjennom mange år, Unni Lindell (63) og Anne B. Ragde (62), møttes tilfeldigvis i en matkø på et møte med Den norske Forfatterforening i 1989. Siden har de vært bestevenner.

Gjennom 31 år har de stått ved hverandre sin side i tykt og tynt. Det har de gode venninnene mange eksempler på. Et av de er da Unni, et par år inn i vennskapet, mistet hunnkatten sin Egil.

– Da ringte Anne og sa: «Jeg kommer», men hun hadde ikke penger. Vi var fattige den gangen, forteller Unni til God morgen Norge.

– Folk tror vi er født med en sølvskje i munnen, men vi er jo ikke det. Vi er født med en pinne i munnen, legger Anne til.

– Nei, vi hadde ikke en pinne engang, men Anne sa: «Vet du hva Unni, jeg låner penger av naboen og kommer ned til deg», siden Egil var død. Og det er sånn som man aldri glemmer. Jeg sa nei, men bare hun tilbød seg det. Så vi er hjertevenner, det er vi virkelig.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Hjerneslag

Også i fjor ble vennskapet satt på prøve. 4. juli 2019 ble Anne rammet av hjerneslag.

– Jeg skulle på hytta med seks venninner. Jeg våknet opp og alt var annerledes. Jeg skjønte ingenting. Det er det som har skremt meg mest – at jeg ikke forstod noe. Jeg forstod ikke at det var galt at jeg bare skulle til høyre og datt sammen.

Anne forteller at hun ikke var redd der og da.

– Og det har skremt meg i ettertid. Jeg hadde dårlig sykdomsinnsikt, men det hører visst med til hjerneslaget, at du ikke har innsikt i det som skjer. I ettertid var det veldig skremmende, men mens det skjedde var jeg ganske likegyldig.

Også Unni husker godt denne dagen. Anne sin søster Eva, og sønnen hennes Jo, ringte venninna.

– Jeg følte at Anne ikke forstod helt hva som hadde skjedd, men det var veldig alvorlig og det kunne ha gått veldig galt. Men det ville ikke Anne ta innover seg, så det var en veldig dramatisk periode, sier hun og fortsetter:

– Vi hadde et julehefte i fjor også, som akkurat hadde blitt levert og det var ikke ferdig, og jeg konkluderte fort med at det ikke ble noe av. Også snakket jeg med Anne én uke etter hjerneslaget. Da var hun innlagt på sykehus. Og det var en rar samtale for jeg følte at hun var veldig nede.

– Det husker jeg ikke, skyter Anne inn.

– Anne var veldig lei seg og snakket veldig sakte, noe som var veldig ulikt Anne. Hun var veldig syk og da jeg sa at vi blåser i julehefte, så sa Anne: «Å nei, julehefte skal ut, det kan vi tjene penger på», så gamle Anne var der likevel.

Har funnet roen

I dag går det mye bedre med forfatteren fra Trondheim. Ting går litt saktere, men det er helt ok, ifølge henne selv.

Anne legger ikke skjul på at hendelsen har forandret henne.

BESTEVENNINNER: Unni Lindell og Anne B. Ragde har vært gode venninner i 31 år. Foto: God morgen Norge

– Jeg har forandret meg på den måten at jeg lever mer i nuet. Jeg stresser ikke med det som skal skje om to dager, jeg lever i dag. Også har jeg fått en helt annen ro, som jeg har fått veldig mye hjelp til å få av fysioterapeuten min. Før hadde jeg en iPad og to telefoner og farta rundt til de ulike nyhetskanalene, men det orker jeg ikke lenger. Jeg har bare én telefon nå, forteller 62-åringen.

I samme forlag

Ikke bare er venninne nære hverandre på privaten. De har også ved flere anledninger samarbeidet med hverandre. Nå er de aktuelle med juleheftet «Juleengler», som er oppfølgeren til fjorårets suksess «Julestjerner».

Torsdag kom også nyheten om at Anne forlater forlaget Oktober etter nærmere 20 år. Nå går hun over til Strawberry Publishing, det samme forlaget som Unni holder til.

– Det er ingen som har lagt press på meg til det. Jeg turte ikke å si det til Unni til å begynne med, for jeg tenkte at Unni ville ha Strawberry for seg selv, så jeg ringte henne og sa: «Nå må du ikke bli sur, men jeg kommer til Strawberry jeg også».

Ingen av anerkjente forfatterne angrer på valget de har tatt.

– Nå skal jeg være helt ærlig. Det er entusiastisk der og det er veldig mange unge folk. Det er veldig mye digitalt – altså fremtiden er annerledes. Bøker er ikke lenger hva de var, så det å tørre og ta et steg over til noe som er nytt. Det er veldig viktig for oss, for bøker er ikke hva de var lenger. Papirboka er nok på vei litt ut, sier hun og fortsetter:

– Vi har hatt det veldig gøy opp gjennom, men de siste årene har det vært litt tregt.

– Ikke for min del da, for jeg har vært på Oktober og har hatt det helt topp. Jeg har vært på Oktober i nesten 20 år og da var det på tide å skifte litt, så får vi se.