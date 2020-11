Står bak Dr Dropin - nå satser gründerne på nytt konsept

Gründerne bak Dr Dropin og massasjekjeden Squeeze mener forbrukere betaler unødvendig høye priser for varer og tjenester. Nå satser de på nye bransjer.

De siste tre årene år har det dukket opp stadig flere Dr Dropin legekontorer i norske byer. Uten ventetid, og til en fast lav pris, kan man stikke innom og få legetime fra tidlig morgen til sen kveld.

Bak kjeden står Askeladden & Co, åtte unge partnere i det som er blitt en gründerfabrikk: Massasjekjeden Squeeze, begravelsesbyrået Verd, veterinærkontoret Petrus, tannhelsekonseptet Blid, og den kombinerte kaffe- og vinbaren Kopp er blant Askeladdens satsinger.

Alle disse utfordrer sine ulike bransjer med høy effektivitet og lavere pris. Og om bare et par uker åpner Askeladden et helt nytt konsept. Mer om det litt senere.

Løse kundeplager

– Når vi velger nye bransjer så er det aller, aller viktigste å velge der vi kan fikse noe for kunden. Enten ved å gjøre ting enda rimeligere, gi bedre tilgjengelighet eller høyere kvalitet, sier daglig leder Martin Schütt i Askeladden i TV 2-programmet Bare business.

– Før Dr Dropin kom var ventetiden hos fastlegen opptil sju dager. Da har det kanskje gått over, det du skulle sjekke. Hos fastlegen må du ringe for bestille time, da er det kanskje telefontid mellom 11 og 13. Og det er bare åpent til kl 16. Det er en vanskelig kundereise. Eller du kan gå til en av de private, Aleris eller Volvat osv, og betale 1500 kroner. Med Dr Dropin har man løst en skikkelig, reell kundeplage, sier Schütt.

Martin Schütt er daglig leder i Askeladden & Co Foto: Jonas Falao Liahagen/TV 2

Begravelse

Flere av partnerne i Askeladden var tidlige investorer i frisørkjeden Cutters. Cutters' suksesshistorie med fast lav pris for 15 minutters klipp, ble inspirasjonen for at liknende kunne gjøres i flere bransjer.

I 2018 startet de Verd begravelsesbyrå, med kontorer i blant annet Oslo, Bærum og Moss.

– Hvordan kan dere gjøre begravelse billigere enn andre? Noen er vel bekymret for at det er RyanAir til himmelen?

– Det er ikke plastblomster og pappkister, og vi vet at ingen vil ha en billig begravelse. Ingen vil ha RyanAir-begravelse, sier Schütt.

– Verd leverer like god og fin begravelse som alle andre. Vi har tatt grep som gir enkelhet både for kunden og for driften: Vi har en håndfull pakkeløsninger, ikke 100 - 200 ulike valg og alternativer som andre aktører har. Det sparer hodebry både for kunden og oss, sier Schütt.

Kundetilpasset teknologi sparer også kostnader og ressurser i Askeladdens ulike konsepter.

Underskudd

– Må dere ikke legge dere på et lavere nivå for lønn for ansatte når prisene er mye lavere?

– Nei, vi betaler godt. I de bransjene hvor det er tariff, så betaler vi over tariff. Vi hadde ikke kunnet vokse så raskt hvis ikke medarbeiderne var fornøyde, sier Schütt.

Gründerfabrikken har langsiktig strategi for sine prosjekter. Fortsatt går for eksempel Dr Dropin med underskudd. Askeladden har investorer med på laget, som tidligere Telenor-topp Jo Lunder, og satser på vekst - før lønnsomhet skal komme etter noen år.

– Når vi åpner en ny klinikk i måneden, som nå Squeeze og Dr Dropin gjør, så tar det lang tid før totalen er lønnsom. Det kan ta flere år, sier Schütt.

Unødvendig pris

Denne høsten startet Askeladden veterinærkontoret Petrus, med bare fokus på hunder og katter.

– Når vi kun hjelper hunder og katter, så slipper vi å kjøpe utstyr til marsvin, hamster, gullfisk og slanger. Og da slipper de som er 90 prosent av kundegruppen av dyr - nemlig hunder og katter - å betale for det marsvin- og gullfiskutstyret, forteller Schütt.

Han og partnerne er blitt overrasket over unødvendig høye priser når de har gransket bransjer de har gått inn i.

– Listen er lang. Men hos mange av våre konkurrenter innen lege- og tannhelsebransjen er det for eksempel vanlig å ta noe som heter «hygiene-gebyr». Javel, er det noen som går til tannleger uten hygiene, eller hva er det de mener med det? Eller i begravelsesbransjen: Hvis pårørende vil at gjester kan donere penger til for eksempel Kreftforeningen, så er det noen begravelsesbyråer som tar syv prosent provisjon av det. Det er jo hårreisende greier, sier Schütt.

Han tror at Askeladdens inntog i ulike bransjer vil få effekt på andre aktører i å drive mer effektivt, og dermed med lavere pris ut til kunden.

Nye prosjekter

Og Schütt og partnerne har nå flere nye prosjekter på gang. Det neste skal etter planen åpnes allerede i begynnelsen av desember.

– Vi skal åpne et restaurantkonsept som heter Munnfull. Den første åpner vi på Jessheim, der er det fortsatt lov til å servere alkohol. Da håper vi å få med oss litt av julebordsesongen. Vi ser også på andre bransjer, blant annet håndverkerbransjen og gym-bransjen, sier Schütt.

Denne uken åpnet de den kombinerte kaffe- og vinbaren Kopp - men måtte stenge samme dag på grunn av koronaskjenkestoppen i Oslo.

– Det er første og forhåpentligvis siste gang vi har måttet åpne og stenge et konsept på samme dag, sier Martin Schütt.

