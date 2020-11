Mener Trump ikke bør erkjenne nederlag før valgfusk er utelukket

President Donald Trump har nektet å erkjenne valgnederlag, og hans advokater har levert inn flere titalls søksmål knyttet til valgprosessen og stemmeopptellingen i en rekke delstater. Det til tross for at amerikanske valgmyndigheter sier det ikke finnes bevis for valgfusk. I en felles uttalelse kaller de valget 3. november for «det sikreste i amerikansk historie».

– Akkurat nå, over hele landet, sjekker og dobbeltsjekker valgansvarlige hele prosessen før det endelige resultatet, heter det i uttalelsen fra to komiteer med ansvar for sikkerheten og gjennomføringen av valget, skriver NTB.

Republikanere i Pennsylvania

Ifølge en meningsmåling fra Reuters/Ipsos anerkjenner nesten 80 prosent av de spurte at Joe Biden vant valget. Men om lag 40 prosent av republikanere mener demokraten ikke har vunnet.

STØTTER TRUMP: Trump-tilhengere protesterer mot valget utenfor delstatskongressen i Harrisburg to dager etter valget. Flere steder i USA har det blitt arrangert lignende demonstrasjoner etter valget 3. november. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I dagene før, under og etter valget 3. november traff TV 2s team flere republikanere i Pennsylvania, delstaten som til slutt avgjorde valget til fordel for Joe Biden. Med 99 prosent av stemmene opptalt, har Biden fått over 60.000 flere stemmer enn Trump i denne viktige vippestaten.

Halvannen uke etter valget har vi tatt kontakt med dem på ny og spurt hva de tenker om det som skjer i USA nå. Hva syns de om det at president Trump ennå ikke har erkjent valgnederlag - og tror de det har foregått omfattende valgfusk? Her er svarene vi har fått.

Holly Steffy

TV 2 traff Holly Steffy og barna i huset hjemme i småbyen Denver i Pennsylvania før valget. Firebarnsmoren hadde da tatt barna ut av skolen på grunn av påbudet om munnbind i delstaten, og har alltid stemt republikansk. Hun dypt skuffet over hvordan valget har blitt håndtert.

– Dersom Biden vant på ærlig og redelig vis, så er det greit. Men verken jeg eller vennene mine tror på dette. Det har vært så mange rapporter om valgfusk at vi forventer at det blir omtelling i alle de delstatene der det rapporteres om fusk og uregelmessigheter.

STEMTE PÅ TRUMP: Firebarnsmor Holly Steffy fra Pennsylvania mener Donald Trump ikke bør erkjenne valgnederlag før anklager om valgfusk har blitt etterforsket. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

42-åringen stiller spørsmål ved hvordan det kan ha seg at republikanerne beholdt flertallet i senatet, gjorde fremgang i Representantenes hus og mange delstatsvalg, men ikke klarte å holde på Det hvite hus.

– Så rødt vant overalt unntatt presidentembetet? Det gir ingen mening. Trump bør ikke erkjenne nederlag før alle stemmene har blitt etterforsket, sier Steffy.

STEMTE PÅ TRUMP: Holly Steffy med barna Kyle, Joshua, Taylor og Jace. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Men vil du anerkjenne Biden som president dersom det blir gjort en omtelling og også den viser at han vant?

– Ja, det vil jeg. Men jeg er sikker på at mange ikke vil det. Det samme skjedde jo da Trump ble valgt; demokratene marsjerte i gatene, protesterte og sa han ikke var deres president. Jeg er skuffet over måten landet mitt har håndtert dette valget på.

Joseph Green

Joseph Green er pastor og leder menigheten i St. Paul´s baptistkirke utenfor Pennsylvanias delstatshovedstad Harrisburg. Fra 1985 til 2012 var pastoren registrert demokrat, og han jobbet som frivillig under presidentvalgkampen til John Kerry i 2004. Abortspørsmålet gjorde at Green byttet parti, og siden 2004 har pastoren stemt på republikanerne.

STEMTE PÅ TRUMP: Pastor Joseph Green mener alle påstander om valgfusk må undersøkes. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også han mener Trump ikke bør erkjenne nederlag før det har blitt avholdt omtelling og alle søksmål har blitt vurdert av domstolene.

– Jeg mener det er mye som tyder på at vi har betydelige avvik når det gjelder valgresultatet. Enkelte steder blir det snakket om at avvikene dreier seg om hundretusenvis av stemmer.

Både pastoren og firebarnsmor Holly Steffy er sterkt kritiske til medienes håndtering.

– Det har vært interessant å se hvor stor slagside media har mot presidenten. Jeg mener Trump ikke bør erkjenne nederlag før alle stemmer har blitt talt på nytt, valget har blitt verifisert og alle søksmål er avgjort i rettssystemet, sier Joseph Green.

Christine Mason og Mike Mangano

Søskenparet Christine Mason og Mike Mangano driver restauranten «Taste of Sicily» i småbyen Palmyra, og har blitt kjent i republikanske kretser lokalt for sin motstand mot den demokratiske guvernørens smittevernregler. Begge er ihuga Trump-tilhengere.

STEMTE PÅ TRUMP: Søskenparet Christine Mason og Mike Mangano stemte på Trump, og mener presidenten bør vente med å erkjenne valgnederlag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg tror president Trump vil få fire nye år. Det har vært massivt valgfusk, og jeg mener definitivt at Trump ikke bør erkjenne nederlag, sier Christine Mason til TV 2.

– Den dagen han slutter å kjempe for det amerikanske folk, vil det gå dårlig med oss. Jeg føler med alle som har gått gjennom så mye med covid, og som nå føler på en usikkerhet med tanke på hvilken retning landet vårt går i.

– Men Biden fikk over fem millioner flere stemmer enn Trump nasjonalt, og 60.000 flere stemmer enn presidenten i Pennsylvania?

– Jeg tror ikke noe på at Biden fikk fem millioner flere stemmer enn Trump. Jeg tror Trump vant valget, sier hun bestemt.

Broren Mike Mangano er mer pragmatisk, men heller ikke han mener Trump bør erkjenne nederlag - ennå.

– For å være ærlig har jeg aldri sett noe lignende det vi nå ser. Mitt synspunkt er at det til slutt vil ordne seg på den ene eller andre måten, og at en vinner vil bli annonsert, sier Mangano.

– Når det gjelder spørsmålet om valgfusk vet jeg ganske enkelt ikke. De får undersøke det, men inntil det er avklart syns jeg ikke presidenten bør erkjenne nederlag.

STEMTE PÅ TRUMP: Mike Mangano vil helst legge valget bak seg og gå videre. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mangano har ikke like stor tro på at Trump vil fortsette som president som det søsteren har.

– Sånn det ser ut nå så vant Biden. Så sant de ikke klarer å bevise at valgfusk har skjedd. Når det er sagt vil jeg bare si at det er synd for det amerikanske folket at vi har havnet i denne situasjonen.

– Den politiske situasjonen er så polarisert, men det er mange av oss som bare har lyst til å gå videre med livene våre. All denne støyen er bare plagsom, sier Mangano.