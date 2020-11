– Jeg må gjøre det på min måte

– Jeg synes det er veldig greit at du bare tar det som du pleier, helt rett frem, sier kronprins Haakon mens han går gjennom skogen i Østmarka.

– Man kan være dus?

– Ja, ja. Absolutt. Vi kan ikke være for formelle her ute i skogen heller, det blir litt rart det også, sier han.

Kronprinsen er på vei til svenskegrensen. I forbindelse med at det er 75 år siden krigens slutt, går han Flyktningeruta i håp om å få et bedre innblikk i historien.

Med tre dager i skogen blir det tid til mange samtaler – som om hvordan man egentlig skal titulere nasjonens tronarving.

– Vil det bli annerledes når du blir konge? Eller vil du ha den samme tilnærmingen til det da, tror du?

– Jeg opplever egentlig faren min som veldig lite formell, så jeg tror ikke jeg kommer til å forandre på det, nei.

Samtidig understreker han at det også er helt greit med de som tar det mer seriøst, og som kun bruker korrekte titler.

– Alt er greit?

– Ja, så lenge folk er «happy», er jeg fornøyd – stort sett.

HISTORISK RUTE: Kronprinsen brukte tre dager på å gå 50 av Flyktningerutas 120 kilomter i august. Foto: Marius Dalseg Sætre

– En overgang i livet

På turen til svenskegrensen møtte kronprinsen og reisefølget nordmenn som selv var på flukt under krigen, og folk som har måttet flykte i nyere tid. Som eneste presse fikk TV 2 være med hele veien.

Underveis ble det også mulighet for en ordentlig prat med kronprins Haakon, blant annet om hvordan han ser på det å skulle bli Norges neste konge.

For mens de fleste av oss ikke trenger, eller helst ikke vil, tenke på at foreldrene våre en dag skal gå bort, er dette noe kronprinsen må forholde seg til.

– Er dette noe du går og tenker på?

– Til en viss grad. Det er jo litt annerledes enn for de fleste andre. Det blir mer offentlig og det er en overgang i livet, sier han.

TRE GENERASJONER: Fra venstre kronprins Harald, prins Haakon Magnus og kong Olav. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

Kronprinsen forteller at han husker godt da hans bestefar, kong Olav, gikk bort.

– Men det er samtidig noe jeg tror man ikke kan forberede seg helt på. Jeg er jo veldig glad i foreldrene mine, så det er ikke sånn at jeg har lyst til å gå og tenke på det hele tiden, sier han.

Samtidig er det en gang slik, at i det øyeblikk kronprinsen mister sin far, blir han også konge av Norge.

– Tenker du på den offisielle biten av det? Er du forberedt?

– Jeg tror ikke jeg kommer til å være helt forberedt, det tror jeg ikke kommer til å gå. Men jeg har selvfølgelig tenkt på det. I vår familie ligger det jo litt under hele tiden. Det har det gjort helt fra jeg var liten, sier han.

Han legger til at det i kongefamilien er et fokus på overganger mellom generasjoner, og at man skal forsøke å tenke langsiktig.

– Det er også en del av måten jeg har blitt oppdratt på, sier han.

– Er dette noe kronprinsen diskuterer med sin far?

– Ja, men jeg har jo snakket med han om det hele veien. Dette snakket vi på en måte mye om på 90-tallet også. Han er veldig bevisst på de tingene han også, og er veldig flink til å se min situasjon slik at han legger til rette for at det skal gå så bra som mulig.

Kronprinsen forteller at han selv har forberedt sine egne barn på det som ligger enda lenger frem i tid.

I SKOGEN: Kronprinsen og hans følge på Flyktningeruta i august. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Men når du sier det nå, tenker jeg kanskje at jeg burde gjort det mer, sier han og ler.

– Men vi får jo håpe det er lenge til.

– Ja, det får vi håpe. Og så ligger det jo litt under. Det er ikke sånn at man nødvendigvis snakker om det ved middagsbordet hver kveld, men det ligger litt under.

Hverdagen

For livet som kronprins handler ikke bare om å skulle bli Norges neste konge. Det handler også om tiden rundt middagsbordet med familien. Morgenkaffen før dagen setter i gang. Hobbyene man også må prøve å få plass til. Hverdagen.

– En vanlig dag er jo å stå opp, klokka ringer, og så trykker jeg på snooze, sier kronprinsen og ler.

– En gang? To ganger?

– En gang... To... Det kommer litt an på hvor trøtt jeg er, men ikke mer enn to. Jeg står opp litt for sent sånn at det blir litt stress, og så skal vi avgårde på skolen og kaster i oss noen brødskiver på benken før vi drar avgårde, sier han, og fortsetter:

– Jeg prøver å kjøre barna til skolen hvis jeg kan, og så er jeg på kontoret til ni – kvart over ni.

FLYKTNINGERUTA: TV 2 fikk som eneste presse være med da kronprinsen og hans følge gikk Flyktningeruta. Foto: Marius Dalseg Sætre

Og hva som foregår i kontortiden til en kronprins, kan være så mangt.

– Da er det gjerne møter og forberedelser, men det kan også være at du kommer til lunsjtid, og så er det lunsj med en president som er på besøk i Norge eller noe sånt noe. Det er veldig variert, sier han.

– Så du kan gå rett fra å stresse deg ut døren med det vanlige hverdagskjaset som alle kjenner til, til å være i møte med en president?

– Ja, sånn er det.

– Hva gjør kronprinsen en dag du egentlig kan velge å gjøre hva du vil?

– Da drar jeg og surfer eller kiter, går på ski – gjerne med feller eller på langrenn – jeg gjør et eller annet. Det kan godt hende jeg bare blir liggende på sofaen og bare gjør ingenting den dagen, men hvis du spør hva jeg helst vil gjøre, har jeg lyst til å gjøre noe aktivt.

AKTIV FAMILIE: Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og kronprinsesse Mette-Marit på Eurosurf i Klepp i 2017. Foto: Carina Johansen/NTB

Kanskje kan man se for seg at det er vanskelig å få alenetid som kongelig. Men ifølge kronprinsen er det ikke noe problem å få være i fred når han er ute og driver med sine foretrukne fritidsaktiviteter.

– Det går bra selv om det er folk der, det er jo bare hyggelig. Så jeg føler veldig at jeg har avkoblingstid når jeg gjør de tingene, sier han.

POPULÆR: Kronprinsen stiller gladelig opp for bilder og prat når han er på tur. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Må gjøre det på min måte

På spørsmål om kronprinsen har sider som han forsøker å «polere vekk», er han rask med å svare:

– Jeg har mange dårlige sider. Det er ikke sånn at folk ikke vet det. Jeg kan være litt fjern... Det er absolutt ting som kunne vært bedre, sier han.

– Jeg kan gå og grunne på ting. Det er ikke bare positivt, for det kan være litt vanskelig å få kontakt med meg – at jeg er liksom ikke er så flink til å være til stede, legger han til.

– Går du og grubler på de store spørsmålene eller små ubetydelige ting?

– Det kan være alt mulig.

Han beskriver sin far som morsom og lett å bli glad i, og kronprinsen medgir at det er store sko å fylle når han en dag skal ta over kongerollen.

– Men jeg må gjøre det på min måte. Jeg må jo ikke prøve å være noen andre enn meg selv, da blir det litt enklere, sier han.

– Kommer kronprinsen til å være en annen konge enn den vi har i dag?

– Det kan nok hende. Vi har forskjellige personligheter og er forskjellige mennesker, og kommer kanskje til å løse det på litt forskjellige måter, sier han.

ÅPNER OPP: TV 2 intervjuet kronprins Haakon i sommer. Da ble både små og store temaer tatt opp. Foto: Marius Dalseg Sætre

– På skuldrene til kjemper

Det er en stille og rolig morgen i Østmarka når TV 2 får mulighet til å intervjue kronprinsen denne dagen. Men rammen for turen er alvorlig.

Over 50.000 nordmenn flyktet fra nazistene til Sverige under krigen. De fleste gikk til fots gjennom skogen i ulendt terreng, ofte på natten for å ikke bli sett.

Kronprinsen forteller at han har reflektert rundt hva han ville gjort, dersom det var han som var konge da nazistene invaderte landet.

– Jeg har selvfølgelig vokst opp med historien om «Kongens nei». Det er en viktig bit av norsk historie, men også av familiehistorien vår, så det har jeg tenkt mye på. Hvor går grensen for når man setter foten ned og sier at «dette aksepterer jeg, men herfra og ut, det kan jeg ikke være med på»? Det er vanskelig. Men problemstillingen blir aldri helt lik neste gang. Vi blir alle prøvd på forskjellige måter, og akkurat det som har skjedd kommer aldri til å skje helt likt igjen, sier han.

Samtidig understreker han at det som hans oldefar kong Haakon stod for under krigen, er noe vi fortsatt bygger videre på i dag.

– Du står på skuldrene til kjemper, er det ikke det man sier? Og det føler jeg er veldig sant når vi går denne turen.

VED LEIRBÅLET: Historier ble delt da turfølget satte seg ved bålet for kvelden. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Det er ikke alle som er så engasjert i mennesker og historier som det kronprinsen er. Hvis du helt ubeskjedent skal svare ja eller nei, er ikke du et veldig godt kongeemne?

Han ler.

– Det må andre bedømme. Du må jo ikke sette meg i sånne situasjoner som er helt umulig å svare på. Men jeg håper å kunne bidra på en positiv måte, det må jo være litt meningen. Hvis jeg ikke får til det, er det liksom ikke noe poeng. Så jeg håper at jeg kan være med på det.