Derfor fortalte han nordkoreanerne om kona og barna

Han står bak en av årets mest omtalte dokumentar-filmer, som avslører hvordan Nord-koreanerne handler med våpen og narkotika for å skaffe penger til regimet.

Den uføre kokken Ulrich Larsen sier i helgens «Skavlan» at det hele startet med at han savnet spenning i livet. Medlemskapet i Nord-Koreas vennskaps-forening i Danmark ble starten på en ti år lang thriller for å avdekke hva som foregikk i verdens mest lukkede land.

– Jeg var fascinert av Nord-Korea fra min barndom. Jeg bor nær grensa til Tyskland som var delt i to. Da jeg senere i livet fant ut at Nord-Korea også er delt, ville jeg forstå hvorfor folk kunne støtte et regime som Nord-Korea, sier Larsen.

I løpet av kort tid i vennskapsforeningen steg han i gradene i Nord-Korea og nye bånd ble knyttet.

Ved Larsens første innreise til Nord-Korea, var ikke planen å være muldvarp, men heller å observere og dokumentere hvor sprøtt samfunnet var.

– Jeg ville filme dem i morsomme situasjoner hvor de forsvarte Nord-Korea og alle de absurde historiene du hørte, forteller han.

Se intervjuet med "Muldvarpen" i Skavlan lørdag klokken 22.30 på TV 2 og når som helst på TV 2 Sumo.

Rekrutterte doplanger

Muligheten for å klare å infiltrere systemet i Nord-Korea virket mer og mer oppnåelig ettersom kontaktene ble flere. Sammen med dokumentar-regissør Mads Brügger, rekrutterte han «Mr. James» som skulle spille businessmann.

I virkeligheten var det en erfaren doplanger. Nå skulle han hjelpe Larsen med å få til en falsk våpenhandel med Nord-Koreas talsperson og direktør i vennskapsforeningen, Alejandro Cao de Benos.

– Denne direktøren møtte Mr. James. Hans virkelige navn er Jim Latrache-Qvortrup. Han er en fantastisk person, med enda mer fantastiske skuespiller-evner. Og han kjenner spillet, for han har en helt annen fortid enn de fleste andre, sier Larsen.

Trodde de var avslørt

Cao De Benos kjøpte skuespillet til Mr. James. Sammen dro Mr. James og Larsen på forretningsreise til Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Men forhandlingen skulle skje i utkanten av byen - i slumområdet.

Larsen kjente på nervene i bilen på vei ut til det virkelig fattige Nord-Korea. Ved ankomst ble de ført ned i en kjeller.

– Folka på gata så veldig rart på oss. Da vi ble ført ned i en kjeller, tenkte jeg «okay, har noen røpt planen vår?» eller hadde vi gjort det selv. Men vi møtte en stor dør med svart lær og gullstriper på. På andre siden av døra, var det en luksuriøst konferanserom med masse mat og jenter som sang karaoke. Det var som en fest. Og etter middagen, tok de fram et slags kredittkort og sa: «Hey, dette er det vi har av våpen, tanks og masseødeleggelsesvåpen.», forteller han.

Nå kunne våpenfabrikken på en øy i Uganda bli realitet. Det trodde i alle fall nord-koreanerne.

Løy til kona

Mens Larsen var i kjelleren i Nord-Korea, var Larsens kone og barn hjemme helt uvitende om hva ektemannen drev med. Kona trodde dette dreide seg om et ufarlig eventyr.

– Jeg fortalte henne fra start at jeg syntes Nord-Korea var veldig spennende og at jeg ville besøke vennskapsforeningen for å høre historier og møte nye mennesker, for å forstå landet. Og hun sa «Vel, du er jo en skikkelig nerd så. Off you go!», forteller han.

Fikk tips fra CIA

Mens kona og barna ble holdt for narr av Larsen, fikk imidlertid Larsens kontakter i Nord-Korea høre den fulle sannhet om hans familie.

Å fortelle nord-koreanerne om familien så Larsen på som et sjakktrekk for å få tillit av nord-koreanerne. Dette ble han rådet til av amerikanske CIA.

– Jeg var i Washington D.C med en tidligere CIA-agent. Han fortalte meg at for å være en perfekt muldvarp eller agent, så må du være 95 prosent deg selv og fem prosent muldvarp. Du må ikke juge for mye, for det vil bli vanskelig å huske alle løgnene. Fortell dem at du har barn og kone, og at du bor i København, sier han.

Også den ekte kontaktinformasjonen til Larsen fikk nord-koreanerne vite.

– Gi dem telefonnummeret ditt, mailadressen din... Når du drar til Nord-Korea, så må du oppgi adressen. Vær ærlig og la de siste fem prosentene være observasjonsevner og evnen til å åpne opp dører. Det hjalp meg masse, sier Larsen.

– Hvis jeg fortalte at jeg ikke hadde barn eller kone, eller at jeg bodde i en annen by, så kan det hende på et tidspunkt at jeg ville gjort en feiltagelse og alt ville vært mislykket.

Lurte Ugandas befolkning

Larsen og «Mr. James» fikk koreanerne til å tro at de var interessert i å åpne en undergrunns-fabrikk for våpen. Prosjektet skulle finne sted på en øy i Uganda.

Man skulle kanskje tro at prosjektet var oppnådd og kunne stoppet der. Men nei.

Larsen reiste til Uganda for å se eiendommen hvor liksom-fabrikken skulle bygges.

– Det hørtes sykt ut med undergrunns-fabrikken. Men i mitt hodet sa jeg jo til meg selv at fabrikken ikke ville bli bygd. Men det var så skummelt å reise til Uganda og dra ut på denne øya, og stå der med disse eiendomsmeglerne å fortelle dem at Mr. James er her fordi han vil bygge sykehus for dem, sier han.

Larsen begynte å brygge på skyldfølelse.

– Å se de menneskene som bodde der var veldig rørende. De hadde nok ikke sett et hvitt menneske før. De tok bokstavelig talt fingrene sine i nesa og ørene og munnen min. Menneskene der var veldig hyggelige. Det var en av de tingene som fikk meg til å tenke over hvor ond verden kunne være, sier han.

Kona ble taus

Verdenssamfunnet ser alvorlig på funnene Larsen har gjort. Nå skal saken opp i FN, der Larsen selv er invitert for å fortelle sin versjon.

Kona er nå innforstått med hva ektemannen har holdt på med i 10 år - nemlig å avsløre Nord-Koreas høyst ulovlige våpenindustri. Men det tok noen dager før kona sa noe.

– Dagen etter jeg fortalte det, så snakket hun ikke om det i det hele tatt. Men to uker senere så kom alle tankene og spørsmålene ut. Selvsagt var hun sint på meg, for jeg sa ikke noe om at jeg var i mitt livs fare. Men hun forstår nå.

Det var for det beste at kona ikke visste noe før nå, tror Larsen.

– Hvis jeg hadde fortalt henne det, så hadde hun ikke latt meg gå ut av døra. Men i dag er hun stolt av meg, og prøver å forstå hvordan jeg kunne være det mennesket i så mange år, sier han.

Lever under sikkerhet

Prosjektet som startet med en interesse for Nord-Korea er nå over. I dag er Ulrich Larsen tilbake i Danmark. Men livet er ikke det samme som det var for ti år siden.

– Det er mye sikkerhet rundt meg nå, og jeg er veldig bevisst på hvor jeg beveger meg. Når jeg skal til et nytt sted pleier jeg å sjekke stedet to timer før, bare for å være sikker på at ting er som normalt der, sier han.

Takket være pandemien mener Larsen han ikke trenger å være redd for å bli forfulgt av de tidligere business-partnere, som han har lurt.

– For øyeblikket har vi covid19-viruset, og jeg tror det vil være svært vanskelig for nord-koreanere å dra til Danmark, sier Larsen.