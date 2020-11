Flugstad Østberg går ikke skirenn kommende sesong

Det forteller hun i en epost sendt ut til sine samarbeidspartnere som Oppland Arbeiderblad har fått tilgang til.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!» skriver Østberg i e-posten.

«Motivasjonen og viljen er det ingenting å si på, og det skal jeg bruke for alt det er verdt i jobben som skal gjøres i tida som kommer. De siste ukene har jeg gått mer og mer på rulleski/ski og det har vært helt herlig!", skriver hun videre.

Østberg skriver at hun har vært på Beitostølen og fått mange gode økter på snø den siste uken.

Langrennsstjernen har et trøblete år bak seg. I forbindelse med fjorårets sesongåpning på Beitostølen ble det kjent at hun måtte ta en rennpause av helsemessige årsaker.

I forbindelse med verdenscuprennene i Holmenkollen i mars kom så meldingen om at Østberg hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i foten, og i sommer fulgte ytterligere et tretthetsbrudd.

Nå er det altså klart at langrennsløperen fra Gjøvik ikke blir å se i rennsammenheng i vinter.

TV 2-ekspert Petter Skinstad tror det er fornuftig av Østberg å droppe skirenn denne sesongen.

– Dette høres ut som en klok avgjørelse, som Østberg helt sikkert har kommet frem til i samråd med sine rådgivere. Nå håper jeg hun bruker tiden godt fremover og får god støtte både av sine nærmeste og det apparatet hun har rundt seg. Det at hun er i gang igjen med trening tyder på at hun er skadefri, noe det har vært knyttet en viss usikkerhet til. Nå som hun tilsynelatende er kvitt skadene kan hun fokusere på å trene seg opp igjen, samtidig som hun får kroppen på rett kjøl. Da vil hun forhåpentligvis være fit for fight til å konkurrere og trene for fullt i løpet av månedene som kommer, sier Skinstad.

– Det at hun allerede nå ser frem mot OL i Beijing forteller meg at Østberg har satt seg ambisiøse mål for årene som kommer. Hun vil tydeligvis ikke være listefyll og har nok planer om å trene seg skikkelig opp igjen før vi ser henne i konkurranse, legger han til.

Skinstad tar det for gitt at Flugstad Østberg beholder landslagsplassen.

– Når er utøver allerede ved inngangen til sesongen forteller at det ikke blir noen konkurranser før neste sesong, er det også naturlig å stille spørsmål ved hva det har å si for landslagsplassen hennes. Her tar jeg det for gitt at Østberg beholder landslagsplassen og støtten fra både Skiforbundet og Olympiatoppen også frem mot neste sesong. Alt annet vil være fullstendig skivebom, og forhåpentligvis er ikke dette en diskusjon vi trenger å ta igjen når landslagene skal tas ut til våren, sier eksperten.

30-åringen har to OL-gull og en olympisk sølvmedalje på merittlisten, men alle har kommet i stafett. Hun mangler dermed en individuell medalje.

I VM-sammenheng har Gjøvik-jenta én gull, tre sølv og to bronsemedaljer. Fem av medaljene kom under mesterskapet i Seefeld i 2019.