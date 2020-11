Norsk landslagsspiller har testet positivt på koronaviruset

«En spiller på A-herrer har testet positivt for covid-19. Han er nå satt i karantene på spillerhotellet. Dagens trening er avlyst. Resten av troppen følger smittevernstiltakene i UEFA-protokollen og forholder seg til instruksene fra lokale helsemyndigheter.»

Det skriver landslaget i en pressemelding.

– Det er trist at en spiller er blitt smittet. Nå er vi i dialog med smittevernoverlegen i Oslo og Uefa for å se hva som skjer videre, sier kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Andersen til TV 2.

Hun forteller videre at landslaget har protokoller som skal forebygge at det ikke blir smitte, og som tar for seg hva man gjør ved smitte.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, opplyser til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken, men om Norges Fotballforbund ber om råd, vil han rådgi dem.

– Dette er bare nok et bevist på hvor tåpelig det var at denne privatlandskampen mot Israel skulle blitt arrangert. Man fløy inn spillere fra alle verdens flyplasser, mens smitten skyter til værs i Oslo, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Det informeres ikke om hvilken spiller det er som har testet positivt.

– Når vi nå ser at det er smitte både i den israelske og den norske landslagstroppen så er dette på grensen til galskap, sier Mathisen.

Onsdag ble den planlagte privatlandskampen mot Israel avlyst. Norge skal etter planen spille Nations League-kamper borte mot Romania på søndag og mot Østerrike på onsdag.

– Kan være veldig mange nærkontakter

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg frykter at store deler av Norges tropp kan stå i fare for å havne i karantene.

– Her kan det potensielt være veldig mange nærkontakter. Landslaget har fulgt et strengt smittevernsregime, men de har trent og hatt måltider sammen. Det er potensielt mange nærkontakter, sier Finstad Berg.

NFF har vært veldig opptatt av å fortelle hvor viktig denne kampen mot Israel var, men laguttaket til Lagerbäck var vel et klart bevis på at denne kampen ikke var så viktig allikevel? Tenk at man skulle fly inn spillere fra et rødt Europa, til et rødt Oslo. Gratulerer med dagen🇳🇴 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) November 13, 2020

– I lys av Guldvogs uttalelser før Israel-kampen, så vil jeg anta at dette kommer til å bli behandlet strengt. Da Israel-spiller Munas Dabbur testet postivt på viruset fant norske myndigheter ut at de ikke stolte på Uefa-protokollen. Det har vært vanlig praksis å isolere den spilleren som er smittet, men nå kan det se ut til at norske helsemyndigheter vil ha strengere tiltak, sier TV 2s kommentator.

Frykter for resten av sesongen

Nå frykter TV 2s ekspert at årets fotballsesong står i fare, både de resterende landslagskampene og Eliteserien.

– Det blir ytterst interessant å følge med på hva som skjer fremover nå. Det har gått fint hittil for landslag og klubbfotballen i Norge, men nå tror jeg de får et mer kritisk blikk på seg. Nå tror jeg mye står i fare for sesongen.

– Tror du dette kan påvirke Eliteserien?

– Jeg tror nok at Eliteserien blir fullført, men jeg tror nok vi bikker nyttår før det skjer. Fotballen skal ha ros for at de har vært flinke, men man kan aldri gradere seg 100 prosent.