Hareide frykter seriestopp. Odd-sjefen mener serien kan og bør gjennomføres

– Ja, jeg frykter det nå, om det blir flere slike episoder. Blir det mer, så må man nesten bare sette det på pause. Men å begynne på igjen i januar, det vil jo bli merkelig.

Det sier Åge Hareide til TV 2 på spørsmål om han frykter at Eliteserien blir satt på pause.

– De norske spillerne er vel i karantene nå, og det er uklart hva de skal gjøre. Dersom de kommer hjem igjen, så er de vel uansett i karantene. Vi vet egentlig ingenting. Hele Brann er jo i karantene, og vi skal spille mot dem 22. november, sier Hareide.

– Det er vanskelig å mene noe som helst. Det er uoversiktlig for spillerne, for lagene og for ligaen.

Rosenborg har fem spillere på landslagsoppdrag. André Hansen (Norge), Markus Henriksen (Norge), Dino Islamovic (Montenegro), Carlo Holse (Danmark) og Hólmar Örn Eyjólfsson (Island).

Like før midnatt torsdag slapp Brann en pressemelding hvor de skrev at Fredrik Haugen og Daouda Bamba hadde testet positivt på koronaviruset. Noe som sendte Brann og forrige motstander FK Haugesund rett i karantene.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte på fredagens korona-pressekonferanse at idretten bør se på rutinene sine.

– Smittesituasjonen er helt annerledes enn da protokollene ble laget. Jeg tror det vil være klokt av idretten selv å se gjennom om de rutinene som er etablert er laget for dagens situasjon, sier Guldvog på fredagens pressekonferanse.

Guldvog viste til at smittetallene er opptil 40 ganger høyere enkelte steder i Europa sammenlignet med da Fifa og Uefa utarbeidet protokollene for å kunne spille landslagsfotball.

Dette betyr at spillerne fra Eliteserien som er i landslagstroppen kan risikere å måtte bli sittende i karantene om de reiser til Romania og Østerrike.

Det kan det være de uansett må etter at Omar Elabdellaoui testet positivt fredag.

– Eliteserien kan og bør gjennomføres

Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, sier de er i dialog med Norges Fotballforbund.

– Jeg skal ikke ha noen mening om hva forbundet bør gjøre med de to landskampene som venter nå, det er de i god stand til å gjøre selv. Men jeg skjønner at det er en vanskelig vurdering. Hvis karantenereglene for eliteseriespillerne strammes inn, så vil det være vanskelig å sende de utenlands nå.

Odd-spiller Sondre Rossbach er en del av landslaget.

– Vil dere i så fall motsette dere at Rossbach reiser?

– Det er noe vi må vurdere.

– Er dere i dialog med forbundet om dette?

– Ja, det er vi. Jeg ser samtidig at Lagerback allerede har luftet tanken om å spille disse kampene uten eliteseriespillerne. Hvis de får ti dagers karantene etter å ha vært i utlandet, så mister vi dem i mange kamper.

– Vi har en bred tropp, men det er jo de beste som er på landslaget. Så dette er jo naturligvis ikke noe vi ønsker at skal skje. Men at én spiller har karantene kan ikke føre til at eliteserien må utsettes

Håndlykken mener likevel at Eliteserien ikke bør stoppes.

– Vi mener smitteregimet som er innført, er trygt. Det fins ingen kjente eller sikre tegn på at noen er smittet gjennom fotballen, selv om det er uavklart rundt Fredrik Haugen i Brann. Vi mener derfor at serien kan og bør gjennomføres.

Det er flere spillere fra Eliteserien i den norske landslagstroppen. Patrick Berg (Bodø/Glimt), Marius Lode (Bodø/Glimt), Sondre Rossbach (Odd), Markus Henriksen (Rosenborg) og André Hansen (Rosenborg).

Mathisen frykter for resten av sesongen

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er redd for at Eliteserien ikke vil bli ferdigspilt i 2020.

– Det blir ytterst interessant å følge med på hva som skjer fremover nå. Det har gått fint hittil for landslag og klubbfotballen i Norge, men nå tror jeg de får et mer kritisk blikk på seg. Nå tror jeg mye står i fare for sesongen.

– Tror du dette kan påvirke Eliteserien?

– Jeg tror nok at Eliteserien blir fullført, men jeg tror nok vi bikker nyttår før det skjer. Fotballen skal ha ros for at de har vært flinke, men man kan aldri gradere seg 100 prosent.

Da TV 2 snakket med administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Lars Øverland, hadde han lite oversikt over situasjonen.

– Ønsker dere at Eliteseriespillerne trekker seg fra landslagssamlingen?

– Det er en sak mellom klubber og spillerne. Vi har ønsket at yngre landslag skulle avlyse sine arrangementer, men i forhold til A-landslaget har vi støttet opp om aktiviteten. Vi er ikke i posisjon til å gå inn i de sakene og har tillit til at de riktige beslutningene blir tatt, sier Øverland til TV 2.