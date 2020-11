Finn fram paraplyen - her blir det vått!

I helgen blir det et stort værskille mellom Sør-Norge og Nord-Norge, men felles for begge landsdelene er at det blir relativt mildt.

– Jeg tror det kan være fornuftig å dele inn landet i to deler i forbindelse med helgeværet. Nord-Norge og Sør-Norge, sier meteorolog Lillian Bergheim i Storm Geo.

Helgen starter med en nokså grå og våt værtype i store deler av landet, men det er i Sør-Norge vi finner det dårligste været de kommende dagene.

For på Vestlandet sin del vil et nedbørsområde fra Nordsjøen gi økende nedbørsmengder fra fredag kveld, og det vil blåse sørøstlig til sørvestlig liten kuling langs Vestlandskysten.

– Sør-Norge ligger mer utsatt til i forhold til den sørlige vindretningen. En front nærmer seg, og i løpet av fredag kveld og natt til lørdag vil det komme en del regn på Vestlandet og Sørlandet, sier meteorologen til TV 2.

På Vestlandet sør for Stadt ser det også ut til å bli sterk kuling på kysten.

– Om kvelden dreier vinden seg sørvest, og minker til liten kuling sør for Bergen.

Kraftig nedbørsfelt

I hele Sør-Norge vil det stort sett være grått og vått, spesielt på søndag, men det er spesielt ett sted man er nødt til å finne fram paraplyen denne helgen.

– Og det er i Agder. Her vil det komme kraftigere nedbørsfelt i løpet av lørdag og natt til søndag, sier Begheim og legger til:

– I disse områdene blir det sør- og sørøstlig frisk bris eller liten kuling. I vestlige fjellstrøk vil det komme opp i sterk kuling.

Ifølge Bergeim er Møre og Romsdal og Trøndelag unntaket.

– Her blir det halvskyet, oppholdsvær med litt sol. Senere kan det det blir mer skyete, med noe regn natt til søndag.

På Østlandet vil regnet være mer spredt med regn og yr, da spesielt i vestlige områder av Østlandet, dette gjelder for hele helgen.

– Det regnet som kommer vil trekke seg inn over Østlandet fredag kveld, og vedvare gjennom hele helgen, sier Bergheim.

Mildt

De siste dagene har det vært mildt stort sett over hele landet. I Tafjord var det aller varmest med over 14 grader i går, mens i Bergen og Oslo var det henholdsvis 13,5 og 6 grader.

– I Sør-Norge blir det nokså mildt gjennom hele helgen. Vi kan se temperaturer opp mot ti grader i store deler av Sør-Norge, sier Bergheim til TV 2.

Det er ingen tvil om at det er fredag den 13. i dag 😟 Vi sjekka nettopp prognosene, og lavtrykkene står i kø ute i havet på vei mot #SørNorge. Det finnes heldigvis (?) ikke dårlig vær, bare dårlige klær, så du kan like gjerne finne de frem med én gang 🌧️☁️☔ pic.twitter.com/9F0TvKGCzX — Meteorologene (@Meteorologene) November 13, 2020

– Best vær i nord

Det beste været finner vi i Nord-Norge. Mild temperatur og oppholdsvær er stikkord for de nordlige fylkene.

– Fredagen startet med noe skyer i grensetraktene i Nordland. Dette bedrer seg utover dagen, og det blir etter hvert ganske fint vær i ytre strøk med en god del sol, sier Bergheim.

Men hun minner om at selv om store deler av Nord-Norge vil få fint vær de neste dagene, så kommer det til å blåse en god del.

– Det kan bli surt når det blåser sørlig kuling. Men det blir relativt mildt i Nord-Norge, sier hun.

I Nordland vil temperaturene ligge på et sted mellom 5 - 8 grader gjennom helgen, mens i Troms og Finnmark blir det opp mot 6 grader.

– Grunnen til at det fremdeles er relativt mildt handler om at det ligger et høytrykk øst for oss, og et lavtrykk i vest. Med en sørlig luftstrøm, drar det med seg sørlige luftmasser inn i hele landet, og de massene er generelt milde, sier hun.

Ikke tegn til snøbyger ennå

De som venter på skiføret, må smøre seg med tålmodighet. Ifølge meteorologen er snøgrensen i Sør-Norge på over 1000 meter, og de neste dagene vil denne grensen øke til cirka 1300 meter.

– Snøen nærmer seg ikke med det første. Vi ser et mildvær iallfall til midten av neste uke, sier hun.

– Snøgrensen i Nord-Norge er noe lavere enn i Sør-Norge, og ligger et sted mellom 500 - 800 meter, legger meteorologen til.