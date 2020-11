Tidenes yngste Lotto-millionær tiltalt for drap på bestemor

Styrtrike Matt Topham (31) har brukt enorme summer på luksusbiler. Nå er han tiltalt for å ha kjørt en av bilene rett inn i et eldre ektepar og drept en 75-åring.

I 2012 ble 23 år gamle Matt Topham tidenes yngste Lotto-millionær i Storbritannia, da han vant hele 45 millioner pund, altså over 540 millioner kroner.

Han og kona Cassey Topham skapte overskrifter verden rundt da de annonserte at de ville bruke store summer på å bygge et Teletubbie-palass.

Da pengene begynte å rulle inn på konto, brukte Nottingham-mannen betydelige summer på luksusbiler.

Nå er trebarnsfaren, som nå er 31 år gammel, ifølge Nottingham Live tiltalt for å ha forårsaket død ved farlig kjøring, samt for å ha forårsaket alvorlig personskade som følge av farlig kjøring.

Dundret BMW inn i liten Ford Fiesta

1. juledag i fjor drepte han ifølge tiltalen bestemoren Mary Jane Regler (75) med en av luksusbilene sine i North Cockerington.

Han skal ha kjørt en stor og kraftfull BMW rett inn i en liten Ford Fiesta, hvor Mary Jane Regler og ektemannen Rodney Regler (78) satt i.

Rodney Regler slapp unna med livet i behold, men med store kvestelser.

Mary Jane Regler, som kjørte bilen, sitt liv stod derimot ikke til å redde.

– Vi var sjelevenner. Jeg har et stort hull her som aldri vil bli fylt. Jeg fikk ganske mange skader, men jeg overkom dem. Jeg sitter igjen med en vond fot, men det er det, sier Rodney Regler til The Mirror.

Racerløp som hobby

Den nå 31 år gamle millionæren eier ifølge Daily Mail en rekke luksusbiler av merket Aston Martin, og bilene bruker han ofte i racerløp.

Til tross for at han i snart ett år har vært under etterforskning, har han fortsatt hobbyen som racerkjører.

Rettssaken mot Matt Topham er forventet å starte i mars neste år.