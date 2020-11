Her finner tollerne 20.000 dødspiller i posten

Tollvesenet beslagla 19.august i år det som skulle bli norgeshistoriens største av piller per post. Beslaget som er gjort er Alazopram, virkestoffet i Ksalol.

– Vi gjør beslag hele tiden av mindre mengder av denne typen, men i august i år så gjorde vi norgeshistoriens største beslag av tabletter med narkotisk innhold i post, sier seksjonssjef i Tolletaten, Lars Teigen til TV 2.

SEKSJONSSJEFEN: Lars Teigen i Tolletaten Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er det samme tablettene, samme legemiddelet som har krevd menneskeliv i Tromsø, sier Teigen.

Skulle til Nord-Norge

Tablettene skulle til en stor by i Nord-Norge. Politiet har satt i gang etterforskning og har så langt en mistenkt i saken.

Denne uken ble det kjent at tre personer i Tromsø har mistet livet den siste tiden etter at de har tatt falske tabletter merket med Ksalol. Altså samme merke som Tolletaten nå daglig finner i vanlig post.

REKORDBESLAGET: Her ligger 20.0000 tabletter vakuumpakket. Foto: Toll/November Film

–Det viser seg at det er et marked for dette her. Det er etterspørsel etter det til tross for alle advarsler om at dette er livsfarlig, sier Teigen.

Et globalt problem

TV 2 har i flere reportasjer fortalt om den kriminelle industrien bak falske medisiner.

I fjor kjøpte vi legemidler i Istanbul, som vi tok med til legemiddelprodusenten Pfizer i England og fikk dem analysert.

I følge Pfizer er forfalskning av legemidler et massivt globalt problem, og det er nærmest ingen grenser for hvilke ingredienser de som lager de falske medisiner bruker i jakten på profitt.

Venter på analyse

De falske tablettene som har tatt tre liv i Tromsø sprer seg nå rundt om i landet. Flere politidistrikt har bedt Kripos om hjelp til analyser av piller som er beslaglagt.

BEKREFTER BISTAND: Senioningeniør Elisabeth Drange i Kripos. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Kripos er kjent med bekymringen knyttet til Ksalol-tabletter i omløp. Vi har nå fått beslag fra Harstad inn til analyse, og venter på beslag fra Tromsø. Disse analysene har høy prioritet, men det vil ta noe tid. Når analysesvar foreligger, vil dette bli gitt til politidistriktet, sier senioringeniør i Kripos, Elisabeth Drange til TV 2.

Svaret på analysene er trolig først klare i løpet av neste uke.

Seksjonssjefen i Tolletaten er oppgitt over at dette virker å være et problem som ikke går over, men tvert om øker.

STOPPET: Disse tablettene var på vei til en person i Trøndelag. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg tenker at nå må folk slutte å kjøpe legemidler på internett fra en ukjent produsent. nå har dette blitt meldt ut så mange ganger at dette må bli tatt på alvor, og det er leit å synd at folk fortsatt både kjøper og bestiller disse legemidlene.

Hva er din frykt da når du ser på alt som er på vei inn?

– Frykten er jo at vi får flere dødsfall, sier Teigen til TV 2.

