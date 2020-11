Fem år etter angrepet på Bataclan er antiterrorberedskapen i Frankrike på høyeste nivå

Siden januar 2015 har det vært en rekke terrorangrep i den franske hovedstaden.



* 16. oktober 2020: Den 47 år gamle læreren Samuel Paty blir knivdrept på åpen gate og får hodet skåret av i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Angrepet skjer etter at han tidligere samme måned viste fram en karikatur av profeten Mohammed i en forelesning på skolen. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet like etterpå.

* 26. september 2020: To personer blir alvorlig såret etter å ha blitt angrepet med en kjøttøks utenfor satiremagasinet Charlie Hebdos tidligere lokaler. En 18-åring som blir pågrepet for ugjerningen, oppgir magasinets Muhammed-karikaturer som motiv.

* 3. januar 2020: En person blir drept og to såret i et knivangrep i forstaden Villejuif. Angriperen, en ung mann med en lang historikk med psykiske problemer og ekstreme holdninger, blir skutt og drept av politiet.

* 3. oktober 2019: En 45 år gammel IT-medarbeider ved Paris-politiets hovedkvarter går løs på kolleger og medarbeidere. Han dreper fire kolleger før han blir skutt og drept på gårdsplassen utenfor bygget.

* 12. mai 2018: En mann dreper en person og skader fire andre med en kniv i Paris. Han skal ha ropt «Gud er stor» i forkant av angrepet.

* 21. april 2017: En 39 år gammel mann dreper en politimann og skader to andre på Champs-Élysées i Paris. Gjerningsmannen blir drept av politiet, og en håndskrevet lapp som hyllet islamistgruppa IS, blir funnet ved liket av 39-åringen

* 13. juni 2016: En 25 år gammel mann knivdreper en politimann og hans samboer i hjemmet deres i Magnanville, vest for Paris. Gjerningsmannen blir drept av politiet. På sosiale medier viste han sympati overfor IS.

* 13. november 2015: Væpnede menn slår til på seks forskjellige steder i Paris. 130 personer blir drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én blir drept eller sprenger seg under aksjonen. IS påtar seg ansvaret.

19. april 2015: En algerisk IT-student blir arrestert for å ha drept en kvinne i hennes bil og for å ha planlagt et angrep mot en kirke i Paris. Politiet finner dokumenter om al-Qaida og IS hjemme hos mannen.

* 9. januar 2015: Fire mennesker blir drept i en jødisk matbutikk i Paris i en aksjon til støtte for de to gjerningsmennene i Charlie Hebdo-aksjonen. Mannen bak denne aksjonen sto også bak drapet på en politikvinne dagen før. De tre gjerningsmennene i de to aksjonene blir alle drept av politiet. Al-Qaida i Jemen har påtatt seg ansvaret for aksjonene.

* 7. januar 2015: Tolv personer, ti av dem tilknyttet satiremagasinet Charlie Hebdo, blir drept i et terrorangrep mot bladets redaksjon i Paris.

Kilde: AFP, DPA