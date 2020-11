Andeconfit og pulled meat

Andeconfit er sprøstekte andelår. Les på pakken for tilberedning.

Hvis du ikke finner andeconfit, kan du velge andre kjøttstykker og tilberede selv, ved lav temperatur i 7-8 timer. Se egen oppskrift.

Andeconfit/Sprøstekt andelår på 1-2-3

4 stk andeconfit/andelår (til 4 personer)

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader. Legg andelårene med skinnsiden opp i en passende ovnspanne/ildfastfat, sammen med fettet/sjyen fra lårene. Stek i ca. 20 minutter. Sett på grillfunksjon eller sterk overvarme i 3-4 minutter, til skinnet blir gyllenbrunt og sprøtt. Øs over andefettet under stekingen/grillingen.

Server med krydret rødkål (se egen oppskrift) og små ovnsbakte poteter, bakt/stekt i fett fra andelårene. Stekes ved 200 grader til potetene er møre.

«Pulled» kjøtt

Kjøtt kan være benfri svinenakke, skinkestek, benfri lammestek (gjerne fra bog) eller store kyllinglår. Kyllinglår trenger ikke så lang tid som helt kjøttstykke, se tips.

Best resultat får du om du velger fettmarmorert kjøtt eller store kyllinglår fra frittgående kylling.

Dette trenger du:

Til 5-6 personer

Ca. 1 ½ kg entrecote, benfri svinenakke uten svor, skinkestek uten svor, lammestek eller 3-4 store kyllinglår

Krydderblanding:

1 ts salt

1 ts brunt sukker

1 løk

1-2 fedd hvitløk

2 ss tomatpuré

1 ss tomatketchup (med mindre sukker)

½-1 ts finhakket frisk chili eller ½-1 ts chilipulver

1 ts malt spisskum

2-3 ss barbecuesaus med røyksmak, eventuelt chilisaus

Olje

Slik gjør du:

Surr kjøttet slik at det får en jevn tykkelse. Rens og finhakk løk og surr myk i olje. Tilsett finhakket hvitløk, tomatpuré, tomatketchup, chili, spisskum og barbecuesaus/chilisaus.

Pensle en ildfast form med olje. Eller bruk en leirgryte/rømertopf, må legges i bløt før bruk og trenger ikke pensles med olje, eller bruk en slow cooker. Prikk det rå kjøttet med en gaffel og legg i formen. Fordel løkblandingen rundt og over kjøttet i formen. Dekk med aluminiumsfolie eller lokk.

Sett i stekeovn 125 grader, stek i 10-12 timer, fyll eventuelt på litt væske, for eksempel vann, kraft eller alkoholfritt øl under steking, slik at det ikke koker tørt i formen. Sjekk at kjøttet er nok stekt ved å stikke en gaffel i kjøttet og det kan trekkes lett fra hverandre. Ved servering, bruk kniv og gaffel og trekk kjøttet i strimler.

Tips: «Pulled»/revet kyllinglår, tar kortere tid, 3-4 timer. Samme fremgangsmåte og tilbehør som med svin eller lam.

Rødkål

1 mellomstort rødkålshode

2-3 ss stekefett, eventuelt smør

2 dl solbær, rips eller kirsebær saft

1 dl balsamicoeddik

1 ss karve

1 ts malt allehånde

½ ts malt anis

1 kanelstang

3-4 tørkede fiken, eventuelt svisker uten stener

Salt, pepper

Eventuelt sukker etter smak

Eventuelt litt mer fett

Slik gjør du:

Finsnitt rødkål (med unntak av den hvite tykke stilken) og surr kålen lett i litt fett/smør til kålen begynner å bli blank og falle sammen. Tilsett resten av ingrediensene, vent med fiken/svisker. Kok opp og la trekke 1 times tid. Tilsett finstrimlet fiken/svisker og kok videre i 30-40 minutter, tilsett eventuelt mer væske slik at det ikke koker tørt. Smak til med krydder og eventuelt litt mer fett rett før servering.

Tips: Bruker du rødkål fra pakke, smak til med samme krydder, saft og eventuelt litt balsamicoeddik, som til hjemmelaget.