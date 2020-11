Da hun hørte svaret fra legen, tok hun et drastisk valg

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Åse Kleveland fikk et nytt perspektiv på livet etter at legen hadde svart på spørsmålet hennes.

Kleveland har levd nesten hele livet i offentligheten. Hun har en lang artistkarriere bak seg, hun har vært landets kulturminister – i tillegg til en lang rekke verv innen kulturlivet.

Denne høsten er hun igjen å se på TV-skjermen i jubileumsutgaven av Hver gang vi møtes på TV 2.

– Hvis du skulle ha beskrevet livet ditt med ett ord, hva ville det ha vært?

– Som et enormt rikt mangfold, sier Kleveland i TV 2-programmet Presseklubben.

Nedturen

Det har vært mange oppturer gjennom disse årene. Men også noen nedturer. I 2010 fikk Kleveland påvist brystkreft. Det skulle endre mye i livet hennes.

– Jeg skjønte at jeg ikke kunne ta dagene for gitt. Hver dag er en gave, noe som låter litt banalt, men som for meg er helt sant, sier 71-åringen og fortsetter:

– Når jeg nå skal ta stilling til hva jeg skal gjøre og ikke gjøre, så er det ut fra spørsmålet: Er det det du skal bruke den dagen til?

Se intervjuet med Kleveland der hun forteller om hva som skjedde da livet ble forandret, i videovinduet øverst i saken.

Et spesielt møte

Den folkekjære artisten husker spesielt godt et møte med en overlege da hun hadde fått kreftbehandling.

– Jeg spurte en av disse kloke legene om hva jeg skulle gjøre for å ikke få kreft igjen. For veldig mange får jo tilbakefall. Skal jeg begynne å trene? Skal jeg bli vegetarianer? Hva skal jeg gjøre?

Svaret fra legen var klart.

– Han sa: «Det får du egentlig finne ut selv. Men det jeg kan si, er at jeg ofte ser at det som mennesker gjør av lyst, er sunt. Så du som jobber så mye, bør spørre deg: Hva er det du virkelig har lyst til å gjøre de årene som er igjen av ditt liv?», forteller Kleveland.

Nytt perspektiv

Hun dro hjem, og trengte ikke lang betekningstid for å finne svaret på det spørsmålet.

– Jeg fant ut at jeg har lengtet etter musikken veldig lenge, men har hele tiden vært midt oppi masse store prosjekter. Så jeg har bare skjøvet det unna.

– Så da sa jeg opp og bestemte meg for at det var slutt på faste jobber. Og nå jobber jeg jo som artist, og har enorm glede av det.

