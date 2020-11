Norge avanserte på FIFA-rankingen etter jubelkveld

Parallelt med playoff-kamper og Nations League-gruppespill foregår det en intens kamp om bli blant de tjue beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen. Det vil etter all sannsynlighet gi Norge en lettere vei til fotball-VM 2022.

Passerte Island

Etter torsdagens kamper avanserte Norge fra 24. plass til 23. plass på rankingen. Island lå foran Norge, men falt som en stein etter de to seine ungarske scoringene. Islendingene er nå i praksis ute av kampen om topp 20.

Fire av fem resultater gikk veien for Lars Lagerbäck og de norske gutta. Først snublet Russland borte i privatlandskampen mot Moldova. Så tapte Irland mot England og Island mot Ungarn. Den norske jubelkvelden ble rundet av med Skottland-seier etter straffesparkkonkurranse mot Serbia. Slovakias seier mot Nord-Irland var det eneste skåret i gleden.

Det ligger an til et realt bikkjeslagsmål om den forgjettede 20. plassen. Norge hadde faktisk ligget på 22. plass dersom kampen mot Israel hadde blitt gjennomført og Norge hadde vunnet. Korona-situasjonen i Europa gjør imidlertid at det er stor usikkerhet rundt de kommende landskampene.

Slik ser ranking-listen ut akkurat nå:

18. Tyrkia (1487,4)

19. Slovakia (1478,3)

20. Russland (1476,2)

21. Irland (1463,8)

22. Romania (1458,3)

23. Norge (1456)

24. Skottland (1453,3)

25. Ungarn (1452)

26. Island (1448)

For at Norge skal klare å bli blant de tjue beste nasjonene må begge kampene mot Romania og Østerrike etter alle solemerker vinnes. Da vil Norge komme opp i en poengsum like i underkant av 1472. Norge er avhengig av at Tyrkia, Slovakia, Russland og Irland avgir poeng eller taper sine gjenstående kamper. Russland skal blant annet møte Tyrkia på søndag (se gjenstående program nederst i artikkelen).

Enkelt forklart gir seier i en Nations League-kamp rundt 7 poeng. Tap gir tilsvarende minuspoeng. Man får litt mer poeng dersom man slår en bedre rangert motstander, og taper litt mer poeng dersom man taper for en dårligere rangert motstander.

Så hvorfor er det viktig å havne på seedingsnivå 2?

Lagene på nest øverste seedingsnivå (fra plass 11-20) kan ikke møte andre lag på nest øverste nivå i kvaliken. Når kvalikpuljene trekkes 7. desember vil Norge dermed unngå å møte nasjoner som Sveits, Polen, Ukraina og Sverige. I tillegg kan både Tyskland og Nederland falle ned på nivå 2 i løpet av november-kampene - den største frykten til alle andre nasjoner i de øvrige pottene.

Akkurat nå ser seedingspottene for de tre øverste pottene før kvaliktrekningen slik ut:

Pott 1: Belgia, Frankrike, England, Portugal, Spania, Kroatia, Danmark, Italia, Tyskland og Nederland

Pott 2: Sveits, Polen, Sverige, Wales, Ukraina, Østerrike, Serbia, Tyrkia, Slovakia og Russland

Pott 3: Irland, Romania, Norge, Skottland, Ungarn, Island, Nord-Irland, Tsjekkia, Bosnia og Hellas.

Slik ser det gjenstående programmet ut for Norges hovedkonkurrenter:

Irland: Wales (b, Nations League), Bulgaria (h, Nations League)

Slovakia: Skottland (h, Nations League), Tsjekkia (b, Nations League)

Tyrkia: Russland (h, Nations League), Ungarn (b, Nations League)

Russland: Tyrkia (b, Nations League), Serbia (b, Nations League)

PS! Av land som har deltatt i de siste 10 kvalikene (EM og VM) er det kun 15 nasjoner som aldri har klart å kvalifisere seg for sluttspill. Norge er i selskap med følgende land: Færøyene, Luxembourg, Liechtenstein, Hviterussland, Estland, Litauen, San Marino, Andorra, Georgia, Aserbajdsjan, Armenia, Kypros, Israel og Malta.