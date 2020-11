Gikk på lei dritt-smell etter uheldig skolisseknyting

Den 22. sesongen av «71° nord» er godt i gang og i torsdagens episode var deltakelsen ved veis ende for reality-deltakeren Helene Hima.

Barne- og ungdomsarbeideren fra Haugesund tapte duellen mot Jakob Semb Aamundsen og måtte dermed forlate gjengen etter en turbulent tur.

Angrer ikke

Hima er tidligere kjent fra reality-konseptene «Ex on the beach» og «Første date». Hun forteller at «71° nord» i utgangspunktet ikke var et program for henne, men etter litt overtalelse bestemte hun seg for å takke ja.

– Jeg angrer ikke, men jeg hadde aldri gjort det igjen akkurat, sier hun til God kveld Norge.

På spørsmål om hva som motiverte henne til å bli med, svarer Hima at hun ville vise noen andre sider av seg selv enn det seerne tidligere har sett.

– Men så er jeg jo den samme som jeg alltid har vært. Jeg blir ikke en annen person selv om jeg er med på et annet program.

Ropte på mamma

I løpet av programmet fikk deltakerne i oppgave å ta seg over en sjø ved bruk av et SUP-brett. Da ble det for mye for Hima som lider av vannskrekk.

– Vannskrekken var det jeg gruet meg mest til av alt. I hvert fall når det er svart sjø hvor du ikke ser noen ting, da får jeg panikk, forteller Haugesund-jenta.

Hun forteller at det ble vanskelig å bevare roen da frykten for å falle uti det mørke vannet var så stor.

– Jeg blir en helt annen person, jeg klarer ikke kontrollere det. Men jeg klarte det, jeg fullførte. Selv om jeg gråt og ropte på mamma så fullførte jeg, smiler Hima stolt.

Mulig smittet av kumøkk

Tidlig i programmet får seerne se at Hima blir veldig dårlig etter en natt i teltet. Hun opplever magetrøbbel og kaster opp flere ganger i løpet av natten, noe som mulig kan skyldes at hun ble smittet gjennom møkk.

– Da jeg ble syk så trodde jo legen først at det var fordi jeg var så sliten og at jeg er ikke vant til det vi holdt på med. Så varte det så lenge og jeg bæsjet på meg og det var ikke måte på, forklarer Hima og fortsetter:

– Til slutt så fant vi ut at jeg muligens var smittet av noe kumøkk eller noe. Vi hadde jo teltet oppi kubæsj den ene dagen og jeg har veldig dårlig immunforsvar.

Hima tror smitten kan ha skjedd da hun skulle knyte skoene og deretter spiste et polarbrød som bakteriene kan han blitt overført til.

Sykdommen preget henne resten av turen og gjorde at hun ble svært sliten og måtte mye på do. På tross av en trøblete tur er reality-profilen fornøyd med å ha kommet så langt som hun gjorde i konkurransen.