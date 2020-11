Nye biler blir stadig mer kollisjonssikre. En av dem som har ledet an her er Volvo. De var tidlig ute med fokus på å bygge sikre biler, samtidig som de også er langt fremme på sikkerhetsutstyr.

Nylig gjennomførte svenskene en av de mest ekstreme kollisjonstestene noensinne.

10 ulike Volvo-modeller ble sluppet i bakken fra en kran, gjentatte ganger. Hensikten var å gjenskape skadene som skjer i ekstreme kollisjoner.

Denne metoden bidro til å skape nok skade på bilene til at Volvo kunne simulere skadeomfanget som oppstår i de aller mest ekstreme kollisjonsscenarioene, eksempelvis en frontkollisjon mellom en lastebil og personbil i høy hastighet – eller en kraftig kollisjon fra siden.

Den gylne timen

I slike situasjoner er det sannsynlig at menneskene inne i bilen befinner seg i en kritisk tilstand. Hovedprioriteten er derfor å få dem ut av bilen og inn på et sykehus så raskt og trygt som mulig.

I dette arbeidet bruker fagfolkene hydrauliske verktøy, kjent i bransjen som «jaws of life» (livets kjever). Redningsmannskaper snakker ofte om den gylne timen. Det optimale for liv og helse er å få personen ut av bilen og inn på et sykehus innen en time etter at ulykken har inntruffet.

Her er redningsarbeiderne i gang, tester som dette gir svært verdifull kunnskap.

Tilgjengelig for andre

– Vi har jobbet i tett samarbeid med de svenske nødetatene i mange år. Det er fordi vi har samme mål, nemlig at veiene skal bli tryggere for alle. Vi håper at ingen trenger å oppleve de mest alvorlige ulykkene, men ikke alle ulykker kan unngås. Så det er helt sentralt å ha metoder som kan bidra til å redde liv når de mest alvorlige ulykkene inntreffer, sier Håkan Gustafson, senioretterforsker ved Volvo Cars Traffic Accident Research Team, Volvos egen havarikommisjon.

Alle funnene fra kollisjonene Volvo nå gjennomførte og det påfølgende ekstraksjonsarbeidet blir samlet i en omfattende forskningsrapport. Denne rapporten skal tilgjengeliggjøres slik at redningsarbeidere over hele verden også kan benytte seg av den og videreutvikle sine livreddende ferdigheter.

Høyt henger den – og snart går bilen i bakken med et smell.

Stor forskjell på moderne biler

Vanligvis får redningsarbeiderne trent på kjøretøyer fra skraphandlere. Men disse bilene er ofte opp til 20 år gamle, og på stålstyrke, sikkerhetskonstruksjon og total holdbarhet, er det stor forskjell mellom moderne biler og de bilene som ble bygget for 15-20 år siden.

Dette gjør at det er avgjørende for redningsarbeidere å kontinuerlig oppdatere sin kjennskap til nyere bilmodeller og oppdatere prosessene de gjennomgår når de redder mennesker ut av biler. Disse treningsøktene kan med andre ord utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Å slippe biler fra hele 30 meter, simulerer for eksempel hvordan det kan gå hvis en personbil frontkolliderer med en lastebil.

Beregnet trykk og kraft

– Vanligvis krasjer vi bare biler i laboratoriene og dette er første gang vi har sluppet biler fra en 30 meter høy kran. Vi visste at dette vil skape ekstreme deformasjoner og gjorde dette for å gi redningsarbeiderne en skikkelig utfordring å trene på, sier Gustafson, i en pressemelding.

Total slapp Volvo Cars ned 10 ulike bilmodeller fra kranen og gjentok dette flere ganger. Før bilene ble sluppet ned beregnet Volvos ingeniører akkurat hvor mye trykk og kraft bilene måtte utsettes for, for å få riktig skadenivå.

