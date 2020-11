Valget påvirker amerikanerne: – Angsten min er verre

Det historiske valget i USA har påvirket amerikanernes mentale helse betydelig, det sier flere eksperter til TV 2.

Jessica Kakstis er blant dem som sliter.

– Gjennom de siste fire årene har jeg våknet opp med en følelse av frykt hver morgen og grått mye. Jeg ble etterhvert diagnostisert med angst og depresjon, sier hun til TV 2.

Valgprosessen har forverret hennes mentale helse betydelig. Hun slet med å få sove. Når hun omsider falt i søvn, fikk hun mareritt. Kakstis mistet all energi og endte opp med utbrenthet.

Jessica Kakstis er 31 år gammel og bor i Ohio i USA. Foto: Privat

– Jeg har vært svært stresset i det siste, og valget har definitivt forverret både angsten og søvnløsheten. Angsten har ødelagt hele kroppen min, sier Kakstis.

Hun stemte på Joe Biden, og er lettet over at han vant. Men samtidig føler hun at tilstanden hennes forverres av at Trump nekter å erkjenne valgnederlaget.

– Forrige uke måtte jeg legge alle arbeidsoppgavene mine til side. Jeg har følt så mye angst og vært så utbrent at jeg ikke har klart å jobbe. Jeg føler meg både mentalt og fysisk tappet, sier hun.

Fra lettelse til bekymring

Barbara Rosenbach er også en tilhenger av Biden. Den 66 år gamle pensjonisten bor i Colorado, USA.

Rosenbach forteller til TV 2 at i løpet av valgkampen kjente hun på en følelse av tristhet og nervøsitet.

Barbara Rosenbach sier valg-kaoset har gjort henne trist og nervøs. Foto: Privat

Hun følte seg først lettet over Bidens seier, men lettelsen forsvant etter at Trump benektet valgnederlaget. Hun er svært bekymret for at Trump ville bli sittende som president.

– Angsten og bekymringen min er nå verre enn før valget. Min eneste makt i et demokrati er stemmeretten min, og nå føles det som om stemmen min blir ignorert, sier hun.

– Tror på Gud og Trump

Maddy Lambert stemte på Donald Trump. Foto: Privat

Maddy Lambert er Trump- tilhenger. Hun sier også at hun har stresset mye over valget, men at hun prøver å ikke bli bekymret nå.

Lambert er sikker på at Donald Trump er den virkelige vinneren, og at verden kommer til å innse dette.

– Jeg tror på Gud. Mine åndelige øyne og ører er helt åpne. Vi visste godt hva som kom til å skje. Jeg vet også godt hva demokratene holder på med når det gjelder valgfusk, sier hun.

Lambert tilbringer mesteparten av dagene sine med å lese nyheter.

– Jeg prøver å holde meg oppdatert hele tiden. Valget har påvirket mine daglige rutiner mye. Det er jo veldig slitsomt, men jeg prøver å ikke stresse. Jeg er bare sint på demokratene. Men jeg er sikker på at Trumps seier vil bli bevist. Vi tror på Gud og Trump, sier hun.

– Rekordmange søker hjelp

Jonathan Stevens er psykiater i Texas. Han sier at valget har forverret den mentale helsen til mange amerikanere, som allerede var påvirket av pandemien.

Jonathan Stevens sier sosial distansering har ført til en negativ effekt på amerikaneres mentale helse. Foto: The Menninger Clinic

– Vi har fått svært mange telefoner både fra republikanere og demokrater som sliter med mental helse. Det er rekordmange som søker hjelp. Det virker som om amerikanere sliter mer med stress enn noensinne, sier Stevens til TV 2.

– USA i mental helse-krise

Han får støtte fra Brehonda Lewis-Cuff, som er psykoterapeut og ekspert på mental helse. Hun sier pandemien og valget har hatt en dominoeffekt for amerikaneres mentale helse.

– Det er uheldig nok at vi må holde oss fra hverandre på grunn av pandemien. Men på toppen av det hele har vi nå også blitt splittet både sosialt og politisk, sier hun.

Ifølge Brehonda Lewis-Cuff er USA inne i en psykisk helsekrise. Foto: Privat

Hun forteller at hun nå har mange pasienter som har blitt påvirket av det politiske klimaet i landet. Hun ramser opp symptomer som depresjon, angst, sinne, konstant bekymring, konsentrasjonsproblemer og søvn- og spisevansker.

– Jeg trodde at når en ny president var valgt, ville det føre til en følelse av lettelse hos pasientene mine. Men det har ikke gått slik jeg trodde, de føler seg fortsatt bekymret, sier Lewis-Cuff.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.