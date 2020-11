Frankrike hevder å ha drept al-Qaida-leder i Mali

Franske styrker har drept Bah ag Moussa, en av lederne for al-Qaida i Nord-Afrika, opplyser franske myndigheter.

Ifølge Frankrikes forsvarsminister Florence Parly ble han drept av franske styrker i Mali, i en operasjon som involverte både bakkestyrker og helikoptre.

Bah ag Moussa var tidligere offiser i Malis regjeringshær og omtales som en av lederne av den ytterliggående islamistgruppa GSIM.

GSIM samarbeidet tett med al-Qaida, og Bah ag Moussa har stått på FNs sanksjonsliste siden 2019.

Ifølge FN har han bidratt til terrorhandlinger i samarbeid med, eller på vegne av al-Qaida, og han ledet blant annet et angrep mot en militærforlegning i Mali i 2016 der 20 regjeringssoldater ble drept.

Norge har siden 2013 støttet myndighetene i Mali ved å delta i FN-operasjonen MINUSMA.

Fra desember 2020 til slutten av mai 2021 skal Norge bidra med et C-130J Hercules transportfly til MINSUMA. Dette er ifølge Forsvaret tredje gang Norge stiller med et flybidrag til MINUSMA; de første to gangene var i 2016 og 2019.

