Elbilene har tatt store markedsandeler i det norske bilmarkedet de siste årene. Ingen kjøper flere elbiler i forhold til folketallet, enn oss nordmenn.

Her snakker vi personbiler. For varebiler går det tregere med det elektriske skiftet.

Fra flere hold har det blitt påpekt at det er uheldig. Særlig i større byer vil det ha stor betydning å få mer av transporten over på elektriske varebiler.

Der private i mange tilfeller kan benytte offentlig transport (eller gå/sykle), finnes det knapt alternativer for varelevering eller for håndverkere som jobber i storbyene. Da må det brukes bil.

De siste årene har det kommet flere elektriske varebiler ut på markedet. Og nå melder også Ford seg på i dette selskapet.

25 varianter

Denne uken har de avduket nye E-Transit. Med en rekkevidde på opptil 350 kilometer og det siste av flåtestyringsverktøy og teknologier, er målet å lede utviklingen innen den globale elektrifiseringen av nyttekjøretøy.

Med på laget i den storstilte satstingen har Ford mer enn 1.800 nyttekjøretøy-forhandlere fordelt over hele verden - inkludert 1.000 Transit-sentre i hele Europa. I Norge er det 73 forhandlere som selger nyttekjøretøy - hvor 30 av disse er Transit-sentre. Med E-Transit vil kundene også ha fordelen av et samarbeid med hundrevis av sertifiserte ombyggere og påbyggere som i dag sørger for å skreddersy Transit etter kundenes behov.

I Europa vil Ford tilby hele 25 forskjellige varianter av E-Transit – som varebil, dobbelkabin og chassis med påbyggingsmuligheter. Alle tilgjengelig i forskjellige lengder, takhøyder og lastekapasiteter.

Særlig i byene kan elektriske varebiler bety mye for å få ned utslipp og forurensning.

Flere kjøremodus

De første eksemplarene av E-Transit vil ankomme Europa tidlig i 2022. Dette er en del av Fords massive globale satsing på elektrifisering, hvor mer enn 11,5 milliarder dollar investeres i perioden frem mot 2022. Nye Mustang Mach-E kommer til Europa tidlig i 2021, mens den helelektriske pickupen F-150 ankommer de første forhandlerne i Nord-Amerika medio 2022.

Den elektriske motoren leverer hele 269 hk og maksimalt dreiemoment er 430 Nm. Den bakhjulsdrevne elektriske varebilen vil med det være sterkest av alle elektriske varebiler som selges i Europa.

Bilen kommer med flere kjøremodus. Et spesielt øko-modus reduserer energiforbruket med opptil 8 – 10 prosent når den kjøres uten last i motorveihastighet, ifølge data fra Ford.

Du kan også forhåndsvarme E-Transit mens den lader, for optimal driftstemperatur på batteriet og i førermiljøet.

Ford poengerer at Transit fortsatt skal være en real arbeidshest, også i elektrisk utgave.

Mange norske kunder venter

Ford hevder at E-Transit vil redusere utgiftene til service med rundt 40 prosent, sammenlignet med en tilsvarende varebil med forbrenningsmotor. E-Transit er også klasseledende med hensyn til kun én service - uansett kilometer det første året.

– Vi vet at mange norske kunder venter på E-Transit. Vi er derfor veldig fornøyde med å endelig kunne tilby en elektrisk varebil som på mange måter er noe helt nytt i dette segmentet. Når de kjøper en Transit vet kundene at de også kjøper mer enn 50 års erfaring, et stort forhandlernettverk, sertifisert påbygger og et økosystem med digitale verktøy som virkelig vil utgjøre en forskjell i det daglige, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

E-Transit kommer med normallading (AC-vekselstrøm) og hurtiglading (DC-likestrøm) – med bilens ombordlader på 11,3 kW vil den kunne lades fra 0 til 100 prosent på 8,2 timer. Med en ladeeffekt på opptil 115 kW fra en hurtiglader, vil lading fra 15 til 80 prosent ta rundt 34 minutter.

Ford er i gang med en stor, elektrisk offensiv. Både E-Transit og kommende Mustang Mach-E er viktige brikker her.

15 kubikkmeter

E-Transit kan også fås med «Pro Power Ombord». Systemet gjør om bilen til en energikilde der utstyr og verktøy kan driftes med inntil 2,3 kW (2.300 watt). Det er første gangen et slikt system tilbys i markedet for lettere nyttekjøretøy i Europa.

Den nye elektriske varebilen leveres også som standard med FordPass Connect-modem. Det gjør flåteeiere i stand til å kunne effektivisere bruken av kjøretøyene sine. Ford Telematics tilbyr også en rekke tjenester gjennom digitale løsninger for flåtestyring.

Batteriet i nye E-Transit er plassert i bunnen av varebilen. Det gjør at lasterommet er på opptil hele 15,1 kubikkmeter. Det er det samme som den bakhjulsdrevne 2T Transit har i dag.

Den nye elektriske varebilen forventes å få en lastekapasitet på 1.616 kilo for varebilen og 1.967 kilo for chassis-modellene.

