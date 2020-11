Jeg vokste opp med to eldre brødre. Og det var litt forskjell på musikksmaken til storebrødre og lillesøster. Så da jeg var liten og ville høre på Jannicke 3-kassetten min, tok det ikke så lang tid før den ble byttet ut med en Metallica eller Guns N’ Roses-kassett.

Sånn er tyngdekraften i en søskenflokk. De med mest muskler bak ordene regjerer. Dikterer.

Men jeg ble i det minste god på amerikansk hard-rock fra tidlig 90-tall. Og det er spesielt én sang som har poppet opp i bevisstheten igjen de siste ukene: «November Rain».

For det føles som det er akkurat denne nitriste korona-novemberen Guns N’ Roses synger om.

Ute renner et dystert november-regn ned i tomme gater.

Inne renner salte rødvinstårer nedover grågustne hjemmekontorkinn som har rundet Netflix for fjerde gang, og ville gitt hva som helst for en sur kopp fra kaffeautomaten på jobben.

Vi er dritt lei. Av korona. Av tiltak. Av munnbind og håndsprit. Av Teams, Zoom, Svisj, Boom og meter’n. Selv Espen Nakstad begynner vi å få litt nok av nå.

Det er såpass mørkt at det er vanskelig å skimte lysere tider.

Som Axl Rose synger:

«It's hard to hold a candle in the cold November rain.»

Fra å være verdens beste land å bo i, er vi nå innbyggere i et diktatur. For det er det jo ingen tvil om: Vi lever i et diktatur.

Regjeringen holder daglige taler til folket med millimeter-instruksjoner om hvordan vi skal leve livene våre. Og vi lystrer. Og dette har de fått til helt uten tortur og interneringsleire. Her har Kim Jung-un noe å lære.

Opprinnelig kommer ordet «diktator» fra et embete i den romerske republikk.



Wikipedia kan opplyse om at «Dette var et embete som ikke normalt var i bruk; en diktator ble kun utnevnt for en begrenset tid på seks måneder når det var behov for spesielle tiltak.



De to mest kjente eksempel på diktatorer som holdt på makten også etter åremålet på seks måneder, er Sulla og Julius Cæsar».

I nyere norsk historie er den mest kjente diktatoren Erna Solberg.

Opposisjonen vil ikke engang vurdere et statskupp, for da vil det jo være de som får ansvaret for smittevern. Og det er en skjebne verre enn livet på et karantenehotell.

Lenge gikk det ganske greit. Men nå begynner vi å kjenne en økende grad av reell empati for nord-koreanerne.

For i et samfunn som kanskje har hatt mest tiltro til gulrot som virkemiddel, svinges nå koronapisken over det ganske land.

En person fikk 10.000 kroner i bot etter å ha arrangert en fest i Oslo med flere enn ti gjester. Det er like mye som Aalesund fotballklubb fikk i bot etter rasismerop mot en Kristansund-spiller.

Når Oslo-folk prøvde å ta kroppen i bruk på treningsssentre i Asker og Bærum, tok helseminister Bent Høie opp telefonen og fikk stengt både tappekraner og tredemøller der også.

Barn får ikke komme inn på dødsleiet til sine foreldre fordi det antallet søsken overskrider maksantallet på rommet.

Selv den minste antydning til kritiske spørsmål omkring myndighetenes strategi slås effektivt ned på. Det gjelder både overleger, jurister og Fredrik Solvang.

Sånn er det jo i et diktatur.

Men det gjelder fortsatt å kommunisere effektivt. Nylig anbefalte helsemyndighetene at man spilte litt mer på følelser i kommunikasjonen til befolkningen.

Da ble gulrotnesa erstattet med julepisken.

Hvis dere ikke skjerper dere, blir det korona-tiltak i julen, sa Bent Høie. Og julelatter, ribbeforstoppelse og overfylte akevittglass blir erstattet av sykdom, dødsfall og overfylte sykehus.

Det ble kanskje litt mye følelser. For vi føler faktisk nok allerede. Vi trenger egentlig ikke å føle noe mer. Skulle gjerne følt litt mindre, når vi tenker på det.

Men det er ikke det at vi menige borgere vet om det er noe bedre alternativ enn de abnorme tiltakene som har blitt vår normal. Kanskje ikke. Men det kunne jo være verdt en liten diskusjon.

La oss håpe diktaturet husker at det er valg neste år. Men det gjør de nok. For det skulle jo tatt seg ut om sittende regime i et moderne vestlig land ikke aksepterte et valgresultat.

Det er lett å tro på alt de regjerende sier. Til langt opp på barneskolen gikk jeg rundt og trodde at den norske oversettelsen av Guns N’ Roses var «Sprettert og løvetann». (En annen glede ved å være lillesøster.)

Men Axl Rose hadde i alle fall helt rett i én ting til:

«Nothing lasts forever, even cold November rain».