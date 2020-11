Katharina (32) håper å gå i fotsporene til Brækhus – lørdag kan drømmen oppfylles

Lørdag går norske Katharina Thanderz (32) i ringen mot verdensmester i WBC (World Boxing Council) super fjærvekt Terri Harper (24). Dersom nordmannen vinner vil hun også få IBO-beltet som iren innehar.

Dermed blir Thanderz den andre norske kvinnebokseren som går VM-kamp. Fra før har Cecilia Brækhus gjort det samme. Kampen går uten tilskuere i London på Wembley Arena.

– Dette er mitt øyeblikk. Dette er kvelden jeg har jobbet mot gjennom hele karrieren min, sier Thanderz via en pressemelding sendt fra Team Sauerland.

Den norske proffbokseren er hittil i karrieren ubeseiret etter 13 kamper.

Det er ett år siden forrige kamp, da vant hun mot brasilianske Danila Ramos.

– Etter den kampen ropte jeg etter en kamp mot Terri Harper. Jeg har studert henne lenge, og jeg vet at hun har studert meg. Jeg har sett svakheter i boksingen hennes, og jeg har trent for å utnytte dem, sier Thanderz.

32-åringen er født i Norge, med norsk mor og spansk far. Hun er utdannet sosionom, men har jobbet som eiendomsmegler.

Harper som lørdag står i motsatt hjørne har en litt mer beskjeden bakgrunn. Iren er kun 24 år gammel, og har tidligere jobbet i en fish and chips-restaurant.

BLODIG: Katharina Thanderz fra en tidligere kamp. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Representeres av verdenskjent promotor

Harper har den velkjente Eddie Hearn som promotor. Engelskmannen har gjort seg kjent etter å ha jobbet tett med Anthony Joshua, han har også jobbet med Cecilia Brækhus.

Cecilia Brækhus har vært Norges store boksestjerne i over et tiår. Etter å ha vunnet sin første proffkamp i 2007 gikk bergenseren ubeseiret i 13 år, til hun tapte mot Jessica McCaskill tidligere i år.

Nå har Thanderz muligheten til å sørge for at Norge igjen har et verdensmester-belte.

– Å få beltet rundt seg vil være det største jeg har opplevd i karrieren min.

– Boksekamper er viktig dette året. Etter alt som har skjedd med koronaviruset, har vi innsett hvor mye vi trenger sporten og hvor mye tilskuerne trenger den.

Kampen mellom Thanderz og Harper ble til etter at WBC forlangte at iren gikk kamp mot nordmannen dersom hun ønsket å beholde beltet.

For kun tre måneder siden var iren nære å miste beltet sitt i en tett kamp mot Natasha Jonas. Kampen endte uavgjort, noe som sørget for at Harper fikk beholde verdensmester-beltet.