Korona-pandemien har ført til mange endringer i 2020. Det gjelder faktisk også for bilkjøring. Mange av oss har nemlig kjørt mye mer bil i år, enn vi vanligvis pleier å gjøre.

I en undersøkelse for Tryg Forsikring svarer 34 prosent at de kjører bil oftere enn før på grunn av smittefare på kollektivtransport.

– Mange foretrekker å kjøre bil nå, for å unngå smittefaren, noe også myndighetene oppfordrer til. Men tallene spriker veldig mellom by og land. I storbyene er andelen over 40 prosent, i Oslo hele 50 prosent, mens det i mer grisgrendte strøk er nede i under 20 prosent. På bunn finner vi bilister i Troms og Finnmark hvor kun 13 prosent sier de kjører oftere enn før, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Risikerer avkortning

For de som kjører betraktelig mer bil nå enn før koronakrisen, er det viktig å sjekke at kilometerstanden stemmer med hva forsikringen dekker.

– De fleste oppgir 12.000 kilometer som årlig kjørelengde i forsikringen sin. Men kommer du til å kjøre betraktelig lengre, bør du justere kilometertallet på forsikringen for å unngå en eventuell avkortning ved for eksempel en trafikkulykke, sier Brandeggen.

Slik reduserer du risikoen for smitte i bilen

Dropper å reise kollektivt

I undersøkelsen svarer hele 54 prosent at de unngår kollektivtransport hvis de kan, på grunn av potensiell smittefare.

– Også her varierer tallene veldig. I Oslo svarer 76 prosent at de unngår kollektivtransport hvis de kan, mot kun 28 prosent i Troms og Finnmark. Tilbudet av alternativer til kollektivtransport er nok avgjørende for de fleste, men det er tydelig at mange forsøker å begrense antall kontaktpunkter der de kan, sier Brandeggen.

Her bor de som har Norges nyeste biler

Trafikken på norske veier har økt i år, mens langt færre har reist kollektivt. Foto: Tryg/Shutterstock.

Rekordhøyt bruktbilsalg

Det hører med til saken at bruktbilsalget gikk til himmels et stykke ut i koronatiden. I sommermånedene i år ble det omsatt rekordmange brukte biler her til lands.

Rapportene fra markedet sa at mange kjøpte en relativt rimelig bruktbil, ofte som et alternativ til å bruke offentlig transport. I høst har dette flatet noe ut, og bruktbillagrene har økt hos mange forhandlere. Men fortsatt er det lite biler ute i markedet, noe som også har presset opp prisene.

LES MER: Billigbil-kongen selger som aldri før

Video: Øyvind kjøpte bilen usett – i Polen