FHI-topp: – Det blir ikke en helt normal julefeiring

– Julen er heldigvis fortsatt et stykke frem, så mye kan skje før den tid. Jeg håper vi har klart å snu smitteutviklingen innen da, sier Line Vold i FHI.

Hun er samtidig klar på at pandemien ikke er over til jul.

– Så det kommer ikke til å bli en helt normal julefeiring, påpeker Vold.

Det siste døgnet er det registrert 710 nye koronasmittede i Norge, en økning på 88 smittetilfeller fra dagen før.

Vold mener det er for tidlig å si at tiltakene ikke har virket til tross for en ny smitterekord i Norge i dag.

– Vi har iverksatt tiltak nå som vi håper nå skal snu denne trenden, og det tar et par uker før vi ser effekten av det, forteller Vold.

– Peker i riktig retning når mobiliteten går ned

Vold mener man må vente litt lenger før man får vite om de nye tiltakene som er innført vil forlenges.

– Men det er klart at vi skal ikke være så tålmodig hvis vi ser at det er nødvendig, men her følger vi med fra dag til dag. Det viktige nå er at alle bidrar og følger de tiltakene som gjelder, sier Vold.

Mobilitetsdata viser at folk i hovedstaden flytter seg mindre rundt nå enn før.

– Vi ønsker å få ned hvor mye folk treffer andre, for det er i møte med andre vi øker smitten. Så det peker i riktig retning når vi får ned mobiliteten, sier Vold.

– Større usikkerhet nå

Helseminister Bent Høie uttalte forrige uke at det var større usikkerhet rundt smittesituasjonen før jul enn det har vært tidligere.

– Det viktigste nå er faktisk at vi gjør dette sammen for å unngå at sykehusene blir overoppfylte og de for som er redd for å miste sine aller nærmeste fordi de er alvorlig syke før jul, fortsetter han.

Høie sier at det helt greit å reise på hytta i julen, selv om regjeringen ber folk unngå unødvendige reiser innenlands.

Han mener at folk bør handle før de drar på hytta, og ikke vente med å handle til man kommer fram der man har hytte.

– Selv om det er negativt for næringslivet lokalt, så bidrar det til å unngå smittespredning, sier han.

Smitterekord siste døgn

Sist det ble registrert over 700 smittetilfeller var 3. november, da det ble meldt inn 704 smittetilfeller. Det var rekord fram til de nye tallene kom ved midnatt.

Torsdag var det 110 innlagte koronapasienter ved norske sykehus. Det er 15 flere enn dagen før. 12 av pasientene får respiratorbehandling. Det er det samme antallet som onsdag.

Nærmere 1,9 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.