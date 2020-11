Hele Brann-laget må i karantene etter to positive tester

Daouda Bamba (25) og Fredrik Haugen (28) har avgitt positive koronatester i etterkant av lørdagens kamp mot Haugesund. Nå må hele Brann-og Haugesund-laget i ti dagers karantene.

Det bekrefter Brann i en pressemelding sent torsdag kveld.

– Vi har sent i kveld fått beskjed fra laboratoriet om det som vi forventet, at Bamba testet positiv på Covid-19. Mer overraskende er det at også Fredrik Haugen testet positivt. Han hadde urolig mage under kampen på lørdag, men ingen andre symptomer. Han spilte kampen uten problemer. På søndagen fikk han magesymptomer og har siden hatt diffuse magesmerter. Det er et svært uvanlig symptomforløp for Covid-19, så uvanlig at det ikke ble tenkt på før nå ut i uken, sier lege i Brann, Magnus Myntevik.

Og legger til:

– Det er ikke uvanlig at spillere sliter med nervøs mage før kamp og det var aldri aktuelt å ikke la han spille kampen lørdag. Det betyr at vi alle må i karantene til og med tirsdag. Det samme gjelder dessverre de av Haugesund sine spillere som var på banen samtidig med Fredrik. Legen til Haugesund er informert, sier Myntevik.

Overrasket

Sportssjef i Brann Rune Soltvedt sier de var forberedt på at Daouda Bamba kunne være smittet.

– Vi var ikke så overrasket over at Bamba testet positivt, for vi visste at en i nær relasjon var smittet. Men jeg var mest overrasket over Fredrik (Haugen) sin test, sier Soltvedt til TV 2.

Haugen og Bamba er i isolasjon hjemme og skal være det til de er friskmeldt.

Fredag skal alle Brann-spillerne testes for koronaviruset.

– Nå prøver vi å følge retningslinjene som er. Alt i fra å varsle det som har skjedd og sette i gang smittesporing. Nå går hele laget i karantene frem til tirsdag neste uke. Vi kommer til å teste alle sammen, påpeker Soltvedt.

Alle Brann sine fellestreninger er avlyst til og med tirsdag. Neste trening blir førstkommende onsdag, og den neste kampen mot Rosenborg, søndag 22. november, blir ikke rammet av karantenen.

– Frykter dere flere smittetilfeller?

– Jeg vil ikke bruke ordet frykt, men man må ta dette på høyeste alvor. Fotballen har levd under en streng protokoll. Jeg vet at vi i Brann er nøye med å etterleve den protokollen. Den går på lite kontakt med andre, og når man blir smittet, så viser det hvor sårbar man er i samfunnet. Det er viktig for oss å bidra til å hindre smitte i samfunnet. Samtidig viser dette at man er veldig utsatt med den økende smittefaren i Bergen og andre steder i Norge, avslutter Soltvedt.