Full koronakrise i USA: – På vei inn i et covid-helvete

Torsdag ble det registrert over 152.000 nye smittetilfeller i USA, skriver New York Times. Det er første gang det registreres over 150.000 nye smittetilfeller på en dag, og er ny smitterekord for tredje dag på rad. Det er kun en drøy uke siden landet registrerte over 100.000 nye smittetilfeller på en dag for første gang. Siden 4. november er det registrert over 100.000 tilfeller daglig.

Tallene viser også 1893 nye bekreftede dødsfall onsdag. Det er det høyeste tallet siden mai, ifølge CNN. Totalt har landet registrert over 10.513.068 tilfeller av covid-19 og 242 527 dødsfall. Begge deler er klart flest i verden.

University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation anslår at ytterligere 110.000 amerikanere vil miste livet av viruset i løpet av de to neste månedene.

Fulle sykehus

Det hvite hus' koronainnsatsstyrke sendte tidligere i uken ut en rapport der de advarer mot økende smitte i den øvre delen av landet, skriver CNN. Forrige uke meldte de om en klar forverring i situasjonen i sørlige deler av landet, ofte omtalt som solbeltet.

En annen rapport fra Children's Hospital of Philadelphia Policy Lab spår at situasjonen vil forverres på vestkysten, i nord-øst og statene som omtales som «mid-Atlantic». Ifølge laboratoriet er antallet innlagte og antallet i respirator økende i samtlige stater.

Mer enn 25 prosent av landets intensivsenger er nå fylt opp med pasienter med covid-19. Noen sykehus er nå helt fulle, og må avvise pasienter. Leger ber nå folk innstendig om å bruke munnbind, vaske hender og følge rådene om sosial distansering.

– Den universelle økningen i delstatenes innleggelser, spesielt i de kaldere regionene, er et mønster som vil øke når vi nærmer oss ferien, sier laboratoriet.

Frykter thanksgiving

Mens smittetallene øker som aldri før nærmer amerikanerne seg en av sine mest tradisjonsrike feiringer, nemlig thanksgiving, 26. november. Ekspertene frykter folk vi se bort fra deres råd, og samle seg med familien.

– På et personlig plan er det beste man kan gjøre som familie å la være å samles personlig med sine eldre slektninger i risikogruppen. Likevel har denne pandemien påvirket folk så mye emosjonelt at vi mistenker at mange familier likevel vil ta risikoen det er ved å møtes, sier laboratoriet.

De ber de som har planer om å møtes om å gå i karantene før feiringen, og om å møtes utendørs med god avstand. Det fryktes også at studenter vil ta med seg smitte når de reiser hjem til familien for å feire høytiden.

Storbyen Chicago ber folk om å holde seg hjemme og kun gå ut for å gå på skole og jobb, eller gjøre andre essensielle ting fra 16. november og 30 dager fram i tid.

Negative til lockdown

Torsdag ble det kjent at Dr. Michael Osterholm, en av den kommende presidenten Joe Bidens nylig sammensatte covid-19-team, vil lufte muligheten for å sende landet i en lockdown på mellom fire og seks uker for å hindre spredningen av viruset, skriver CBS.

Til CNBC sa samme Osterholm at USA er på vei inn i et «covid-helvete», og at de vanskeligste dagene kommer de neste månedene.

Til tross for den økende smittetrenden viser meningsmålinger at de fleste amerikanere er negative til en lockdown. Ifølge CNN svarte 49 prosent av amerikanere at de ville bli hjemme en hel måned dersom helsemyndighetene anbefalte det. Det er ned fra 67 prosent i våres. Alle svarene i undersøkelsen ble riktignok innhentet mellom 19. oktober og 1. november.

Undersøkelsen viser store forskjeller mellom demokrater og republikanere. 40 prosent av de spurte republikanerne svarer at de vil godta en lockdown, mens tallet blant demokrater er 87 prosent.