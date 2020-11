Deila ønsker å bli historisk i New York City: – Det er drømmen min

I januar i år forlot Ronny Deila Vålerenga og Oslo til fordel for New York og New York City FC. Elleve måneder senere har han ledet laget til sitt femte strake MLS-sluttspill, og 45-åringen drømmer nå om å være den første til å bringe pokaler til Yankee Stadium.

– Vi er en ung klubb enda, bare fem år, og de har enda ikke vunnet ett trofé. Det er jo drømmen min at jeg skal få være med å vinne noe her borte, å være den første som klarer å vinne et trofé her. Det er to muligheter igjen, og det er sluttspillet og Champions League, sier Deila til TV 2.

Med fire strake tap fikk han og New York City en trå start på sesongen, men så tok det seg kraftig opp. De siste 17 kampene har gitt elleve seirer, noe som holdt til en femteplass i grunnspillet og klubbens femte strake sluttspill.

– På grunn av den dårlige starten endte vi som nummer fem, og da fikk vi bortekamp først, mot Orlando. Det er et lag som har gjort det veldig bra i år. Vi spilte uavgjort der nede for en tre-fire uker siden, så det kommer til å bli jevnt og det er små marginer som kommer til å avgjøre. Gutta er klare, og det er det hele klubben går å venter på nå, sier Deila.

Ikke fan av formatet

MLS-sluttspillet foregår som utslagsrunder, der det i år kun spilles enkeltkamper. Dermed kan Deila og co. risikere å ryke ut allerede førstkommende lørdag.

– Jeg synes at om du skal definere sesongen på en kamp eller to på slutten, så blir det litt merkelig. Om det store skal være et playoff, liker jeg bedre det formatet de har i basket eller ishockey her borte, der de spiller sju ganger mot hverandre. Det hadde vært greit nok om vi hadde spilt mange kamper, men vi spiller én. Det blir som å spille en cup, sier han, før han legger til:

– Men igjen, jeg har ikke noen problemer med å forholde meg til det. Det er jo litt sånn amerikansk også, best når det gjelder.

Lørdag er det altså vinn eller forsvinn når Deilas mannskap skal opp mot Orlando City på bortebane. Et lag de fortsatt har til gode å slå denne sesongen.

– Der nede er det alltid trøkk. I Florida har de litt andre regler enn andre steder, så der er mulig det kommer til å være litt mer mennesker på tribunen. Det er stort sett fullt hus når de spiller, så det kommer til å bli en tøff kamp, forteller han, og fortsetter:

– Men som sagt, vi er et godt lag og det er mange gode fotballspillere på laget mitt også. Vi har vunnet fire på rad, og har over lang tid vært et av de beste lagene i ligaen. For oss nå handler om det å fortsette den bølgen vi har vært på.

Klar over Johansen-situasjon

Foreløpig har ikke har ikke Deila hentet inn noen norske bidrag til New York City, men han innrømmer at han kjenner til situasjonen til sin gamle elev, Stefan Johansen.

– Stefan og jeg har alltid hatt et godt forhold og vi er gode venner. Jeg vet selvfølgelig om situasjonen hans, men for det første er han i en stor klubb og han er ikke akkurat gratis, sier Deila på spørsmål om han kan være interessert i å hente 29-åringen til New York.

Johansen, som har kontrakt med Fulham til neste sommer, ble utelatt fra troppen til Premier League. I januar står spilleren Deila hadde i både Strømsgodset og Celtic, fritt til å snakke med andre klubber.

– Det er mange ting her som skal spille inn, og i USA er overgangsmarkedet veldig spesielt. Man har en viss pott med penger, og alle har så å si like mye. Det synes jeg er gøy og spennende, men samtidig er det ikke bare å hente en ny spiller. Du har et visst antall kroner du kan bruke, og da må noen ut for at du skal kunne få noen inn, forklarer Deila.

New York City-treneren har også et eget team i organisasjonen som jobber med spillerlogistikk.

– Vi er selvfølgelig med og bestemmer mye, men den selekteringen blir gjort litt før det kommer på min pult og det synes jeg er positivt. Da kan jeg konsentrere meg enda mer om det som skjer på banen og være rundt spillerne, opplyser han.

– Så du har ikke hintet om en Stefan Johansen som er litt ute i kulden i Fulham?

– Det der vet de fullt og helt selv, de spillerne som er ledige og gode nok. De speider i hele verden og det er en utrolig organisasjon sånn sett. Det er klart jeg vet om norske og skandinaviske spillere, og jeg kjenner spillere i Storbritannia veldig godt.

Tror på suksess

Om Johansen etter hvert tar del i den amerikanske drømmen sammen med Deila, vil tiden vise. Før den tid handler nå alt om MLS-sluttspillet, et sluttspill Deila tror New York City kan vinne.

– Det er fullt mulig. Det er så jevnt her at det er helt vanvittig, og det blir jo en cup. Vi kan slå alle og vi kan tape mot alle, så er det opp til oss å prestere sånn som vi har gjort nå i det siste, sier han, og fortsetter:

– Klarer vi å få til det er det en stor, stor prestasjon. Det vil være noe av det største jeg har vært med på, å vinne et trofe i et sånt land som dette. Det hadde vært en veldig stor fjær i hatten, avslutter 45-åringen.