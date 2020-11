Bowie (1) svelget munnbind – nå advarer hundeeier og dyreklinikk på det sterkeste

Da Elisabeth Borenstein (55) var ute og luftet hunden sin Bowie (1) torsdag ettermiddag, ble hun raskt oppmerksom på alle munnbindene som lå strødd rundt på bakken.

Dette fikk henne til å følge ekstra godt med på sin egen cobber-hund da de var ute og gikk tur.

Elisabeth Borenstein (55) og hunden Bowie (1) med en klar oppfordring: Kast munnbindet ditt i søpla! Foto: Privat

Hundeieren rakk likevel ikke å reagere før Bowie hadde fanget opp et munnbind og slukt det.

— Det skjedde så fort. Han svelget det kjapt og var blid og fornøyd. Jeg var ikke blid og fornøyd, forteller Borenstein til TV 2.

Måtte til dyreklinikken umiddelbart

Hun reagerte på at Bowie oppførte seg rart, og ringte straks til dyreklinikken Evidensia i Bærum da hun oppdaget hva som nettopp hadde skjedd.

Da fikk hun klar beskjed om at hun måtte komme dit umiddelbart, så hunden kunne få hjelp til å kaste opp.

– Vi har aldri fått inn noen som har spist ett munnbind før, men jeg har snakket med eiere som har fortalt at hunden deres har forsøkt å spise munnbind, sier dyrepleier ved Evidensia Bærum Dyrehospital, Camilla Takvam til TV 2.

Sammen med veterinær David Allen, var det hun som tok seg av Bowie da han kom inn med et munnbind i magen.

Frykter gjentakelse

Etter at Bowie kom inn med et munnbind i magen, har dyrehospitalet gått ut med en advarsel på sin Facebook-side. De ber alle om å kvitte seg med brukte munnbind på en forsvarlig måte.

– Vi er veldig redd for at det kan skje igjen. Det ligger veldig mye munnbind rundt omkring, både langs veien og i grøftekanten, sier Takvam.

Slik så det ut hos dyreklinikken etter at Bowie fikk hjelp til å kaste opp munnbindet. Foto: Evidensia Bærum Dyreklinikk

Hun tror at selv om mange kaster det fra seg i søppelbøtter, er munnbindene så lette at de blåser ut av spannene. I tillegg kan fugler også grave ut munnbind som folk har kastet fra seg rett på bakken.

– Vi ser at det er høy risiko for at hunder kan få det i seg. Man ser gjerne ikke at det ligger der, det kan være gjemt under gress eller tråkket ned i busker. Det er sikkert ikke lett for eier å se heller, sier hun.

— Helt forferdelig

Hundeeier Elisabeth Borenstein er sykepleier på Radiumhospitalet, og understreker viktigheten av å bruke munnbind. Hun er likevel oppgitt over én ting:

— Det er helt forferdelig at folk bare kaster det over alt! Det kan ikke være slik at andre folk blir nødt til å plukke opp etter de som ikke kaster det i søpla, sier hun.

Nå roper hun hun og dyrepleier Camilla Takvam varsko og kommer med en sterk oppfordring til alle sammen:

— Kast munnbind på rett sted — nemlig i søppeldunken!

Veldig smertefullt

Dyrepleier Camilla Takvam sier at dersom en hund spiser et munnbind, kan det være svært smertefullt for dyret.

– Det kan potensielt sette seg fast i tarmsystemet. Det er jo også strikk på munnbindet, som kan snurpe inn tarmen slik at hunden mister blodtilførsel. Det kan skade tarmen, noe som er veldig smertefullt, sier hun.

SMERTEFULLT: Dyrepleier Camilla Takvam sier oppkast, magesmerter, slapphet og dårlig allmenntilstand er tegn på at hunden kan ha fått i seg et munnbind. Foto: Evidensia Bærum Dyrehospital

I verste fall kan dyret dø av å spise munnbindet.

Takvam sier at det nødvendigvis ikke betyr at det er det som skjer.

– Det kan også fint passere gjennom, uten at det blir et problem.

Flere som blir skadet

Takvam forteller at det ikke bare er hunder som er utsatt for skade av munnbind.

– Vi vet at det er mange andre dyr i naturen som også kan bli skadet. Enten ved å spise de, eller at man henger seg fast i dem.

Hun forteller om bilder hun har sett av fugler som har fått bena sine hektet fast i munnbindet.

— Om du har på deg munnbind, behold det heller på til du er innendørs og kan kaste det i en lukket beholder. Da er det ingen risiko for at det havner i naturen.

– Vi håper ikke dette skjer igjen, sier hun.

FIN IGJEN: I dag er Bowie (1) helt fin igjen, noe eieren er veldig takknemlig for. Nå råder Elisabeth Borenstein andre til å være ekstra oppmerksom på hundene sine. Foto: Privat

Hundeeieren er glad for at Bowie reagerte som han gjorde, ellers er hun ikke sikker på hva som ville skjedd.

— Bowie var groggy og susete i et par timer, men ble heldigvis raskt fin igjen, sier Borenstein.