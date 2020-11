Fauci tror ikke virusmutasjonen hos mink truer en vaksine

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci er ikke bekymret for at virusmutasjonen som er oppdaget som mink i Danmark, vil kunne svekke effekten en vaksine har.

– Det ser ikke for øyeblikket ut som at mutasjonen som er identifisert i mink, vil påvirke vaksiner eller effekten av immuneffekten av vaksiner, sier Anthony Fauci via videolink til tenketanken Chatham House.

Danske myndigheter har beordret at alle mink i Danmark skal avlives. Det skjedde etter at det ble identifisert en mutasjon av koronaviruset blant mink, som senere har spredd seg til mennesker. Mutasjonen førte til frykt for at den kan true en vaksine.

Det har senere vist seg at regjeringen ikke hadde lovhjemmel til å beordre dette, og flere eksperter har sagt at en kommende vaksine også vil være effektiv mot mutasjonen. Selv om Fauci ikke er bekymret for mutasjonen, mener han den danske regjeringen er i sin rett til å ta alle forbehold.