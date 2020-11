Granholm-hat trick senket VIF i toppkampen

Se sammendrag øverst

De to lagene hadde begge 24 poeng før oppgjøret på Jordal Amfi, men gjestene hadde spilt en kamp mer.

Vålerenga ble påført sitt annet tap for sesongen.

Hjemmelaget innledet kampen best, men det var Frisk som koblet grepet med to raske mål etter drøyt sju spilte minutter. Først spilte VIF-back Albin Lindgren en fæl pasning fra bak eget mål rett til Endre Medby, som etter veggspill med Bobby MacIntyre gjorde 1-0.

Umiddelbart etter scoringen slet Vålerenga med å klarere ordentlig og pådro seg en avventende utvisning. Med seks utespillere fikk Frisk 2-0 ved Granholm 46 sekunder etter ledermålet.

Granholm økte tidlig i midtperioden etter å ha tryllet bort en motspiller med en lekker dragning, og han fullførte sitt hattrick med et slagskudd etter hurtig pasningsspill i overtall mens Wade Murphy satt utvist.

Colin Spaberg Olsen fikk omsider Vålerenga i målprotokollen med det første av sine to trøstemål. Innimellom scoret også Jimi Kuronen et overtallsmål for Frisk.

