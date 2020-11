Karanteneoppfordring til studenter – Elin tar grep for å se besteforeldrene til jul

Flere kommuner i Møre og Romsdal ber om at studenter som skal hjem til jul, går i frivillig karantene. Elin Grytten Sandnes forstår oppfordringen, men påpeker at ikke alle har den muligheten.

Julen nærmer seg med stormskritt. Kun fra Oslo og Bergen skal 50.000 studenter reise hjem til jul.

Det bekymrer flere kommuner.

I Møre og Romsdal er det flere kommuner med lave smittetall. Der frykter de at studenter som skal reise hjem til jul, skal ta med seg koronasmitte. Derfor har de nå innført en sterk anbefaling om at studentene som skal hjem til jul går i en frivillig ti-dagers karantene.

– Jeg hadde tenkt den tanken før beskjeden kom. Fordi jeg forhåpentligvis skal møte besteforeldrene mine i romjulen, tenkte jeg å dra hjem slik at det er ti dager før, forteller Elin Grytten Sandnes til TV 2.

Se hele reportasjen øverst i saken.

FØR VAR: Elin Grytten Sandnes hadde allerede tenkt til å reise hjem tidligere for å gå i en frivillig karantene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Bekymret

Molde-jenta studerer på Blindern i Oslo. Hun forteller at å reise hjem til jul er noe mange av studentene nå tenker på, og som bekymrer dem.

– Det er mange som lurer på om man i det hele tatt kan reise hjem. Jeg har venner som har familie som er i risikogruppen, og som kommer til å være i huset i julen. Da tørr de ikke ta sjansen på å dra hjem, så derfor blir de her i Oslo i julen, forteller hun.

Sterk anbefaling

Én av kommunene som har kommet med anbefalingen om frivillig karantene er Kristiansund. Ordfører Kjetil Neeregaard forteller at kommunen vil ønsker å være føre var, slik at de ikke havner i samme smittesituasjon de var i for kort tid siden.

– Det er jo en preventiv ordning, for vi har vært gjennom en tøff periode med høy smitte her også, og vi ønsker ikke å havne i den situasjonen igjen, sier han.

Selv om det kun er en sterk anbefaling, utelukker ikke ordføreren at det kan komme et påbud.

– Det er en sterk anbefaling, så får vi følge situasjonen om vi skal gå ut med et pålegg, sier han.

– Jeg kjenner ungdommen godt, og jeg tror de kommer til å lytte til de anbefalingene vi gir, det har de gjort tidligere også.

Grytten Sandnes synes oppfordringen gir mening, men peker på at ikke alle har mulighet til å reise hjem flere dager tidligere, før jul.

– Er det ikke litt vel strengt?

– Det er jo bare en oppfordring. Så får man tolke det som man vil, og ta de forhåndsreglene man føler man må ta. Det er jo en fornuftig oppfordring hvis man har mulighet.

Mindre smitterisiko innad i landet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener imidlertid at smitterisikoen ikke er like høy for studenter som reiser innad i Norge.

– Hvis du er student i en universitetsby, eller et sted hvor det er høyskole i Norge, så er du allerede i stor grad på digital undervisning, og har ikke mye kontakt med andre studenter. Sånn sett er ikke smitterisikoen veldig mye større for deg, enn for mange andre, sier han.

Han sier at så lenge man er forsiktig, holder avstand og følger smittevernrådene, er man med på å minimere smitterisikoen ved å ta med seg smitte på tvers av kommunegrensene.