Aps nye skatteløfte: 4900 flere nullskatteytere enn Erna

Jonas Gahr Støre mener det er et «rettferdig grep» at flere tusen nordmenn med det han omtaler som «vanlige formuer» slipper å betale skatt hvis han får styre landet.

– Jeg kan ikke se at det blir noen nullskatteytere, sa Støre til TV 2 mandag om sitt eget skatteopplegg.

Men tall Finansdepartementet har regnet ut for TV 2 viser en helt annen sannhet.

Arbeiderpartiets skatteopplegg vil gi 4.900 flere nullskatteytere enn hva regjeringens statsbudsjett for 2021 vil gi. Det betyr at færre nordmenn vil måtte betale skatt med Jonas Gahr Støre enn Erna Solberg.

SV: Ap holdes som gissel

– Det holder ikke mål. Det viser konsekvensene at Arbeiderpartiet holdes som gissel av høyresidens skattepolitikk. Det gjør at vi både ikke kommer til å bekjempe de økende forskjellene i Norge og at vi ikke får råd til store velferdsreformer. Det er alvorlig for et venstresideparti, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til TV 2.

Arbeiderpartiet vil øke innslagspunktet for når du må betale formuesskatt.

I dag må alle med formue fra 1,5 millioner betale formuesskatt. Ap vil øke dette allerede neste år med hele 200.000 kroner til 1,7 millioner kroner. Hvor mye de vil øke med hvis de vinner valget, vil de ikke svare på.

Denne økningen innebærer at 4900 personer med formuer ikke lenger vil betale skatt på verken formue eller inntekt. Aps skatteopplegg vil altså gi Norge nesten fem tusen nye.

Som TV 2 kunne fortelle i oktober, planlegger Arbeiderpartiet også å øke bunnfradraget ytterligere - til 2 millioner kroner. Støre sier han ikke vil tallfeste hvor høyt innslagspunktet kan bli.



– Nei, vi har ikke satt noen slik grense. Men dette gjør vi fra år til år, nå går fra halvannen til 1,7 og det er et fint grep for en del som i dag betaler formuesskatt som da slipper å betale. De er i de nedre gruppene, sier Støre.

Finansdepartementets tall viser at dersom Ap øker bunnfradraget til 2 millioner, så vil antallet nullskatteytere skyte i været:

Hele 11.049 personer vil da ende opp som nullskatteytere.

Støre: – Har ikke regnet på det

Støre svarer torsdag dette på TV 2s spørsmål om hvor mange nullskatteytere det blir:

– Meg bekjent så har ikke vi regnet på at det blir noen nullskatteytere med dette opplegget.

– Det blir jo flere nullskatteytere når du øker bunnfradraget?

– Jeg har ikke noe tall på det, sier Ap-lederen.

Konfrontert med TV 2 sine tall, sier Støre:

– Det jeg tenker er at hvis avskaffer formuesskatten som gjør at de aller rikeste ender med å betale null i skatt er det grovt urettferdig. Det vi gjør med den nederste delen for bunnfradraget er mange folk med vanlige formuer. Det mener vi er rettferdig.

– Da er det greit at de blir nullskatteytere?

– Da er det et rettferdig grep, sier Ap-lederen.

– Nullskatteytere?

– Da er det rettferdig at de betaler mindre, ja, sier Støre.

– Men tidligere i høst kritiserte du Høyre og Frp for å gå til valg å øke bunnfradraget og gi 24.000 flere nullskatteytere. Hvorfor er det nå plutselig greit når Arbeiderpartiet gjør det?

– Vi mener det er rimelig at de som betaler formuesskatt i de nederste delene har et høyt bunnfradrag. Det betyr at en del mennesker som har vanlige oppsparte midler slipper å betale formuesskatt.

– Men hvorfor er det greit når Ap gjør det, men ikke når Høyre og FrP gjør det?

– Vi mener dette er et rimelig opplegg tilpasset for 2021. Rettferdig og innenfor det at det er et omfordelende skatteopplegg.

– Men hvis Høyre gjør det samme er det ikke greit?

– Vi mener dette er et bra opplegg for 2021 og er rettferdig. De med de høyeste formuene må betale mer i formuesskatt, sier Støre.