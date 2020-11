Nærbø til historisk cupfinale

Nærbø er klare for cupfinale etter semifinalethriller mot ØIF Arendal.

Nærbø - ØIF Arendal (12-10) 30-25

Nærbø er for første gang i klubbens historie klare for NM-finale. Finalebilletten sikret de etter å ha slått ØIF Arendal 30-25 i egen hall.

– Det var en syk opplevelse. Vi tar ut alt vi klarer og det betyr mye. Jeg har vært med siden vi spilte i 2. divisjon og ble knust av Arendal hver gang vi møtte dem i cupen. At det er det laget vi slår nå er helt sykt, sier Nærbø-spiller Andreas Horst Haugseng til TV 2.

– Det er fredelig og godt innvendig, og et stort smil på utsiden. At gutta klarer å mobilisere så mye mot et bra Arendal-lag og til tider setter de helt ut av fatning er utrolig bra. Det er helt utrolig, sier Nærbø-trener Rune Haugseng.

I tillegg til at det ble finaleplass, var torsdagens oppgjør også Nærbøs første semifinale i et senior-NM.

Der viste rogalendingene seg for alvor frem.

Vertene startet oppgjøret klart best og ledet 12-10 ved pause.

– Med ungdommelig entusiasme har disse gutta gjennomført en god første omgang, sier TV 2s kommentator Christian Paasche.

I finalen venter vinneren av Elverum - Drammen. Den skulle også vært spilt torsdag, men den er utsatt fordi begge lag har spillere i koronakarantene etter landslagsaktivitet forrige uke.

Det skiller syv poeng mellom lagene i ligaen. ØIF Arendal ligger øverst, sammen med Elverum, med 18 poeng. Nærbø ligger derimot på 8.-plass med elleve poeng.