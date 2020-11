Diktator satte opp gigantisk gullstatue av sin favoritthund

På en offisiell seremoni avduket Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhamedov en femten meter høy gullstatue av en hund.

Statuen er plassert midt i en rundkjøring sentralt i hovedstaden Ashgabat. Sokkelen til statuen er dekket av tv-skjermer som viser hundevideoer døgnet rundt.

Hunden er en sentralasiatisk gjeterhund, en Alabai, og dette er ifølge The Guardian presidentens favoritt hunderase.

LOKAL RASE: Hunderasen Alabai er en av Turkmenistans store stoltheter. Foto: Vyacheslav Sarkisyan

Ga Putin en valp

Det er ikke første gang Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhamedov viser sin kjærlighet for den lokale hundrerasen Alabai.

Tidligere har presidenten skrevet bøker og dikt om hunderasen. Han

Berdymukhamedov har også gitt en Alabai valp til Russlands president Vladimir Putin da han hadde bursdag.

GAVE: Putin fikk valpen i gave på bursdagen sin. Foto: Maxim Shemetov

– Landets beskytter

Berdymukhamedov har styrt den totalitære staten siden 2006, og er kjent som landets «beskytter».

Turkenistan har hittil ikke registrert et eneste tilfelle av koronaviruset. Nyhetsbyrået AFP sier likevel at landets tradisjon for hemmelighold og dets nærhet til hardt koronarammede Iran har skapt stor tvil om hvorvidt dette er tilfelle.